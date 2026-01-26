Σε αποκαλύψεις σχετικά με τον φερόμενο ξυλοδαρμό της συζύγου του Φαίδωνα Φαίδωνος προχώρησε ο πρώην Αρχηγός της Αστυνομίας, Κύπρος Μιχαηλίδης.

Ο Κύπρος Μιχαηλίδης αναφέρθηκε αρχικά στη στάση της Αστυνομίας αναφορικά με την αυτεπάγγελτη διερεύνηση της υπόθεσης, τονίζοντας ότι «πολύ καλά έχει κάνει η Αστυνομία», προσθέτοντας παράλληλα ότι «έχει αργήσει, ίσως». Παράλληλα, σημείωσε ότι οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί είχαν απασχολήσει το Σώμα Ασφαλείας και στο παρελθόν.

Όπως εξήγησε, «παρόμοιες πληροφορίες είχαν φτάσει στην Αστυνομία και πολύ παλαιότερα, μιλούμε στο 2018-2019, αλλά τα στοιχεία ήταν ελλιπή», διευκρινίζοντας ότι «είχε γίνει μια έρευνα, είχαν ζητηθεί από αρκετά άτομα να δώσουν καταθέσεις, δυστυχώς όμως δεν ήθελαν να δώσουν».

Σύμφωνα με τον κ. Μιχαηλίδη, σε μεταγενέστερο στάδιο ο σχετικός φάκελος διαβιβάστηκε στη Νομική Υπηρεσία, η οποία ωστόσο, λόγω ανεπάρκειας μαρτυρικού υλικού, έκρινε ότι δεν μπορούσε να προχωρήσει περαιτέρω. «Είναι κάτι που γνωρίζω και ως τούτου επανέρχεται το θέμα, με περισσότερα στοιχεία, παρουσιάστηκαν διάφορα στοιχεία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας σε ερώτημα για το κατά πόσο τα ιατρικά πιστοποιητικά που δημοσιοποιήθηκαν και φέρονται να καταγράφουν περιστατικά ξυλοδαρμού από σύζυγο μπορούν να θεωρηθούν αποδεικτικά στοιχεία, ο πρώην Αρχηγός της Αστυνομίας ανέφερε ότι «δεν θα τα χαρακτηρίσω αδιάσειστα στοιχεία αλλά είναι μαρτυρία». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι πρόκειται για υλικό που μπορεί να καθοδηγήσει τις έρευνες των Αρχών, καθώς, όπως επεσήμανε, «στα χαρτιά υπάρχουν ονόματα, για παράδειγμα ποιος έκανε τις ακτινογραφίες ή ποιος έκανε την γνωμάτευση, και θα ληφθούν καταθέσεις».

Διαβάστε επίσης: Αυτεπάγγελτη έρευνα της Αστυνομίας για φερόμενο ξυλοδαρμό συζύγου του Φαίδωνα