Έχει κάνει ήδη τις πρώτες τις συνεδριάσεις η Επιτροπή Παρακολούθησης του νέου συστήματος αξιολόγησης εκπαιδευτικών, οι εκπαιδευτικές οργανώσεις έχουν δώσει τις εισηγήσεις τους, τις οποίες μελετά το Υπουργείο Παιδείας, και ήδη άρχισαν οι επιμορφώσεις εκπαιδευτικών στελεχών για τη νέα νομοθεσία για την Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών και Εκπαιδευτικού Έργου, η οποία είχε ψηφιστεί από την Βουλή το Δεκέμβριο του 2025.

Σε δηλώσεις της στο ΚΥΠΕ και ερωτηθείσα για το πως προχωρεί η υλοποίηση για τη νέα νομοθεσία για την Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών και Εκπαιδευτικού Έργου, η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, είπε ότι προχωρούν κανονικά με βάση τη νομοθεσία που έχει ψηφιστεί, προσθέτοντας ότι έχει συσταθεί ήδη η Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία έχει κάνει ήδη τις πρώτες τις συνεδριάσεις.

«Έχουν δώσει τις εισηγήσεις τους οι εκπαιδευτικές οργανώσεις, τις οποίες μελετάει το Υπουργείο για τα κριτήρια, τα οποία υπενθυμίζω ήταν εκεί τα προκαταρκτικά κριτήρια από τον Μάιο του 2025, τα οποία τώρα οριστικοποιούνται και με τις τρεις εκπαιδευτικές οργανώσεις για να μπορούμε να τα πάρουμε στη Βουλή τέλος Φεβρουαρίου», πρόσθεσε.

Παράλληλα, είπε η κ. Μιχαηλίδου, έχουν αρχίσει τις επιμορφώσεις, σημειώνοντας ότι έχουν ήδη ανακοινωθεί τα προγράμματα για επιμόρφωση.

«Η επιμόρφωση είναι η προκαταρκτική, είναι το πρώτο στάδιο, είναι η ενημέρωση εκπαιδευτικών και στελεχών για τη νέα νομοθεσία, για τους νέους ρόλους. Γίνεται όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα, νοουμένου ότι μιλάμε μόνο για πρωινό χρόνο» ανέφερε, λέγοντας πως αυτό ήταν απόφαση των εκπαιδευτικών οργανώσεων. «Άρα και εμείς προσπαθούμε να μην ταλαιπωρηθούν τα σχολεία όσο το δυνατόν περισσότερο, αφού έχουμε μόνο την επιλογή του πρωινού χρόνου. Σε αυτόν τον πρωινό, λοιπόν, χρόνο έχουμε βάλει μισές μέρες παρακολούθησης για τους εκπαιδευτικούς διαδικτυακά για να μη φεύγουν από το σχολείο τους αλλά και δια ζώσης με κάποια στελέχη ώστε να εκπληρωθεί αυτός ο στόχος μας, της αρχικής ενημέρωσης», συμπλήρωσε.

Καταλήγοντας, η Υπουργός Παιδείας είπε ότι θα έχουν στη συνέχεια και πολλές άλλες επιμορφώσεις που θα είναι πολύ πιο συγκεκριμένες.



Διαβάστε επίσης: ΥΠΑΝ: Σε περίπτωση απουσίας εκπαιδευτικού κανένα παιδί δεν μένει εκτός τάξης





Πηγή: ΚΥΠΕ