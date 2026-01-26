Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει σήμερα, Δευτέρα ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας, προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες των Επιτροπών Ασφάλειας και Άμυνας (SEDE) και Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (ITRE) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο πλαίσιο της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας, στις 27 Ιανουαρίου, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας, o κ. Πάλμας, θα ενημερώσει τα μέλη της για τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας, στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας.

Στις 28 Ιανουαρίου ο κ. Πάλμας, θα συμμετάσχει στο ετήσιο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας ως κεντρικός ομιλητής.

Την ίδια μέρα, θα λάβει μέρος στη συνεδρίαση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, κατά τη διάρκεια της οποίας θα συζητηθούν ζητήματα που αφορούν τη σύνδεση της άμυνας με την βιομηχανία, την έρευνα και την καινοτομία.



Πηγή: ΚΥΠΕ