Δύο τυχερά δελτία αναδείχθηκαν στην 1η κατηγορία (5+1) κατά τη σημερινή διαλογή της 3019ης κλήρωσης του ΤΖΟΚΕΡ, με το καθένα να κερδίζει το ποσό των 7.579.867,70 ευρώ.

Παράλληλα, στη 2η κατηγορία (5) βρέθηκαν εννέα τυχερά δελτία, τα οποία κερδίζουν από 100.000 ευρώ το καθένα. Ένα από τα τυχερά δελτία που κέρδισε 100.000 ευρώ παίχτηκε σε πρακτορείο στην Έγκωμη της Λευκωσίας.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, στην επόμενη κλήρωση του παιχνιδιού, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026, το ποσό που θα μοιραστεί στους νικητές της 1ης κατηγορίας θα ανέρχεται τουλάχιστον στο 1.000.000 ευρώ.

Δείτε τον πίνακα:

Διαβάστε επίσης: Τζόκερ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης για τα €15.000.000