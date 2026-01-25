Στην περιοχή Μαχαιρά καταγράφηκε το σπάνιο οπτικό φαινόμενο γνωστό ως «Φάντασμα του Μπρόκεν».

Η εμφάνισή του έγινε γνωστή μέσω των κοινωνικών δικτύων, όταν πολίτης ανέβασε φωτογραφία που το αποτυπώνει.

Τι είναι το «Φάντασμα του Μπρόκεν»

Η ανατριχιαστική φιγούρα ήταν μια οπτική ψευδαίσθηση που οφείλεται στο Broken Spectre, ένα σπάνιο φαινόμενο.

Στο συγκεκριμένο οπτικό φαινόμενο το φως δημιουργεί ψευδαισθήσεις δίνοντας την εντύπωση ότι εμφανίζονται ανθρώπινες φιγούρες να ξεπροβάλλουν μέσα από ομίχλη, έχοντας πίσω τον ήλιο σε συνδυασμό με άλω ή φωτοστέφανο που περιβάλλει με τα χρώματα της ίριδας μεγάλες σκιώδεις φιγούρες…

Το φαινόμενο έχει την ονομασία Brocken Spectre (το φάντασμα του Μπρόκεν) επειδή εθεάθη για πρώτη φορά στο ομώνυμο βουνό της Γερμανίας.