Κατολισθήσεις πετρών και όγκων χώματος στον δρόμο Λυθροδόντα – Λευκάρων.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, έχει κλείσει σε πολλά σημεία του δρόμου, η μία λωρίδα.
Καλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, και να οδηγούν με χαμηλές ταχύτητες.
SigmaLive
