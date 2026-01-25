Στην περιοχή του Τροόδους παρατηρείται πυκνή τροχαία κίνηση.

Λόγω της συμφόρησης, γίνεται ελεγχόμενη πρόσβαση από την πλατεία Τροόδους προς την κορυφή του Ολύμπου.

Καλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και υπομονετικοί.

Επικίνδυνα ολισθηροί αυτοί οι δρόμοι

Η Αστυνομία ενημερώνει τους πολίτες λόγω παγετού, ο δρόμος Προδρόμου – Τροόδους, είναι ανοικτός μόνο για οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς ή εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες.

Επίσης, οι δρόμοι Πλατρών – Τροόδους και Καρβουνά – Τροόδους, είναι ανοικτοί για όλα τα οχήματα, αλλά ολισθηροί.