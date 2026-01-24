Ταυτοποιήθηκε ο δράστης της απόπειρας φόνου στην Λάρνακα. Πρόκειται για Ελληνοκύπριο 30 ετών, ο οποίος κρίνεται επικίνδυνος, σύμφωνα με την αστυνομία.

Συγκεκριμένα, καταζητείται ο Στέλιος Γεωργίου, 30 ετών, για διευκόλυνση των ανακρίσεων, σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση απόπειρας φόνου, ληστείας, μαχαιροφορίας κ.ά.

Ο Γιώργος Χαραλάμπους Υπεύθυνος ΤΑΕ Λάρνακας ανέφερε πως «σε σχέση με το χθεσινό επεισόδιο όπου εντοπίστηκε ένα πρόσωπο τραυματισμένο με τραύμα στην κοιλιά από μαχαίρι, σήμερα το ΤΑΕ Λάρνακας κατόπιν εξετάσεων προχώρησε σε ταυτοποίηση του δράστη και εκδόθηκε εντάλμα σύλληψης εναντίον 30 χρόνου Ελληνοκυπρίου για τα αδικήματα της απόπειρας φόνου πράξεων που αποσκοπούν στην πρόκληση βαρείας σωματικής βλάβης τραυματισμού ληστείας και μαχαιροφοριας».

Αναφέρει, ακόμα, πως «γίνονται εξετάσεις για εντοπισμό και σύλληψη του δράστη ο οποίος κρίνεται επικίνδυνος». Σημειώνει, επίσης, πως «το συμβάν δεν σχετίζεται με ρατσιστικά ή άλλα κίνητρα».

Η κατάσταση του θύματος είναι σοβαρή αλλά εκτός κινδύνου. Το ΤΑΕ λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.

