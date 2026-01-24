Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, 32χρονος ο οποίος φέρεται να τραυματίστηκε με αιχμηρό αντικείμενο, μετά από επίθεση που δέχθηκε. Η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες τραυματισμού του 32χρονου, ενώ σε έρευνα που διερευνήθηκε στο διαμέρισμά του εντοπίστηκαν ποσότητες ναρκωτικών.

Γύρω στις 5.15μ.μ. χθες λήφθηκε πληροφορία στην Αστυνομία, για τραυματισμένο πρόσωπο σε δρόμο της Λάρνακας. Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στην περιοχή όπου εντόπισαν τον 32χρονο, ο οποίος έφερε τραύμα στην κοιλιακή χώρα. Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε ο 32χρονος, δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από άλλο πρόσωπο. Ο δράστης φέρεται επίσης να απέσπασε το κινητό τηλέφωνο του 32χρονου.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και κρατήθηκε για νοσηλεία. Η κατάσταση της υγείας του περιγράφεται ως κρίσιμη.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, διενεργήθηκε έρευνα στο διαμέρισμα όπου διαμένει ο 32χρονος, στη Λάρνακα, όπου εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν μεταξύ άλλων ποσότητα κρυσταλλικής ουσίας, συνολικού μεικτού βάρους 6,5 γραμμαρίων, ένα μπουκάλι με ίχνη κρυσταλλικής ουσίας, ένα αλεστήρι με ίχνη κάνναβης, ένα πλαστικό δοχείο με ίχνη άσπρης σκόνης, δύο ζυγαριές ακριβείας και το χρηματικό ποσό των €300.

Το ΤΑΕ Λάρνακας διερευνά την υπόθεση.

Διαβάστε επίσης: Λάρνακα: Κατέβηκε από το όχημά του και τον μαχαίρωσε-Στο νοσοκομείο 31χρονος