Συγκίνηση προκαλεί η φωτογραφία που ανήρτησε στην πλατφόρμα «Χ» ο Εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέας Κεττής.

«Απεικονίζει μια πράξη από μέλος της Υπηρεσίας, η οποία μας θυμίζει ότι ο σεβασμός και η μέριμνα για κάθε έμβιο ον αποτελούν ένδειξη ανθρωπιάς».

Συγκεκριμένα, διακρίνεται πυροσβέστης που μετά από πυρκαγιά σε πολυκατοικία στη Λάρνακα, μεταφέρει με ασφάλεια το σκυλάκι της οικογένειας σε προστατευμένο σημείο.

Υπενθυμίζεται ότι από το περιστατικό αυτό, συνολικά οκτώ άτομα – ανάμεσά τους και δύο μικρά παιδιά – διακομίστηκαν με ασθενοφόρα στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας, παρουσιάζοντας αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού.

Η φωτιά ξέσπασε σε δωμάτιο διαμερίσματος της διώροφης πολυκατοικίας και, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι ένοικοι του διαμερίσματος – τρία μέλη της ίδιας οικογένειας, συμπεριλαμβανομένου ενός μικρού παιδιού – κατάφεραν να εξέλθουν μόλις αντιλήφθηκαν την πυρκαγιά.

Σημαντικές ζημιές υπέστη όχι μόνο το συγκεκριμένο διαμέρισμα αλλά και άλλα διαμερίσματα στους πάνω ορόφους, εξαιτίας της μεταφοράς καπνού και θερμών αερίων μέσω του κλιμακοστασίου.

Όπως φαίνεται εκ πρώτης όψεως, η πυρκαγιά πιθανόν προκλήθηκε από ηλεκτρικό πρόβλημα σε φωτιστικό σώμα.