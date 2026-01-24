Για το περιστατικό που αφορά 42 ετών γυναίκα η οποία εντοπίστηκε πεσμένη στο πάτωμα της τουαλέτας στο νοσοκομείο Λάρνακας όπου νοσηλευόταν, ο Υπουργός επιβεβαίωσε την ύπαρξη καταγγελίας στο Υπουργείο του.

Όπως είπε, έχει γίνει και καταγγελία στο Υπουργείο η οποία έχει διαβιβαστεί αυθημερόν στον ΟΚΥπΥ για διερεύνηση.

«Αναμένω το αποτέλεσμα της διερεύνησης της υπόθεσης από τον ΟΚΥπΥ», ανέφερε ο κ. Χαραλαμπίδης.

«Εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι την ίδια μέρα που έγινε η καταγγελία έχει διαβιβαστεί με τη μορφή του κατεπείγοντος στον ΟΚΥπΥ για διερεύνηση», είπε καταληκτικά.

