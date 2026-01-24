Η κυβέρνηση θα πράξει ότι χρειάζεται ώστε να διασφαλίσει το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών, διαβεβαίωσε ο αναπληρωτής κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου.

Κληθείς να σχολιάσει την αύξηση της εγκληματικότητας από μέλη του υπόκοσμου, ο κύριος Αντωνίου είπε ότι τα φαινόμενα αυτά προκαλούν ανησυχία στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και την κυβέρνηση.

Ωστόσο υπέδειξε πως ο τρόπος με τον οποίο κινήθηκαν οι διωκτικές αρχές, καταδεικνύει ότι γίνεται σοβαρή προσπάθεια για αντιμετώπιση της όλης κατάστασης.

Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, ο κύριος Αντωνίου επισήμανε πως υπάρχει αποφασιστικότητα από πλευράς Πολιτείας να λειτουργήσει κατασταλτικά.

Διεμήνυσε πως οι διωκτικές αρχές έχουν τα εργαλεία για να κάνουν τη δουλειά τους όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται, αλλά την ίδια ώρα υπέδειξε πως το κράτος δεν μπορεί να κινείται με όρους αυτοδικίας, αλλά στο πλαίσιο της νομιμότητας.

Υπενθυμίζεται ότι χθες 32χρονος φέρεται να τραυματίστηκε με αιχμηρό αντικείμενο, μετά από επίθεση που δέχθηκε στη Λάρνακα.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 5.15μ.μ. χθες λήφθηκε πληροφορία στην Αστυνομία, για τραυματισμένο πρόσωπο σε δρόμο της Λάρνακας. Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στην περιοχή όπου εντόπισαν τον 32χρονο, ο οποίος έφερε τραύμα στην κοιλιακή χώρα.

Ο 32χρονος νοσηλεύεται στην εντατική του ΓΝ Λάρνακας αλλά εκτός κινδύνου, όπως δήλωσε ο Υπεύθυνος του ΤΑΕ Λάρνακας Γιώργος Χαραλάμπους.

