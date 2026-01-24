Νέες χιονοπτώσεις δέχθηκε το πρωί του Σαββάτου το Τρόοδος.
Βίντεο και φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψαν το όμορφο σκηνικό.
Την ίδια ώρα η Αστυνομία συστήνει προσοχή για κατολισθήσεις πετρών και όγκων χώματος που σημειώθηκαν σε δρόμους στο Τρόοδος.
Ευρύχου – Κακοπετριάς – Καρβουνά
Κακοπετριάς – Pinewood – Πεδουλά
Πεδουλά – Κύκκου – Κάμπου – Ορκόντα
Παράλληλα σε διάφορα σημεία των δρόμων, παρατηρείται συσσώρευση νερού, με αποτέλεσμα το οδόστρωμα να είναι ολισθηρό.
Βίντεο από Καιρόφιλοι και kitasweather