Νέες χιονοπτώσεις δέχθηκε το πρωί του Σαββάτου το Τρόοδος.

Βίντεο και φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψαν το όμορφο σκηνικό.

Την ίδια ώρα η Αστυνομία συστήνει προσοχή για κατολισθήσεις πετρών και όγκων χώματος που σημειώθηκαν σε δρόμους στο Τρόοδος.

Ευρύχου – Κακοπετριάς – Καρβουνά

Κακοπετριάς – Pinewood – Πεδουλά

Πεδουλά – Κύκκου – Κάμπου – Ορκόντα

Παράλληλα σε διάφορα σημεία των δρόμων, παρατηρείται συσσώρευση νερού, με αποτέλεσμα το οδόστρωμα να είναι ολισθηρό.

Βίντεο από Καιρόφιλοι και kitasweather