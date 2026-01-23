Σε καλό δρόμο βρίσκεται η υλοποίηση των συμφωνηθέντων μεταξύ εργαζόμενων στο λιμάνι Λάρνακας και της Αρχής Λιμένων Κύπρου, σε σχέση με τα ζητήματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων, σύμφωνα με τα όσα δήλωσαν στο ΚΥΠΕ οι Γενικοί Γραμματείς των συντεχνιών ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ-ΠΕΟ και ΟΜΕΠΕΓΕ – ΣΕΚ, μετά τη συνάντηση τους με την διεύθυνση της Αρχής.

«Βλέπουμε ότι γίνονται βήματα προόδου, τα οποία κρίνουμε ως θετικά», δήλωσε στο ΚΥΠΕ η ΓΓ της ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ-ΠΕΟ, Νάτια Κυρίτση.

Ανέφερε ότι κατά τη συνάντηση συζητήθηκε η πρόοδος των θεμάτων και των αποφάσεων που είχαν ληφθεί στην προηγούμενη συνάντηση σε σχέση με τα θέματα ασφάλειας και υγείας.

«Είδαμε πως προχωρούν, κάποια είναι πιο προχωρημένα, κάποια είναι στην τροχιοδρόμηση», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες υγιεινής στους χώρους υγιεινής, ξεκίνησαν τα έργα καθαριότητας και βελτιώσεις στους ζυγιστικούς σταθμούς, έχουν δοθεί τα ονόματα των μελών της Επιτροπής Ασφάλειας και Υγείας όλων των εμπλεκόμενων εργαζομένων κλάδων στο λιμάνι και έχουν βγει σε προσφορές για κάποιες άλλες υπηρεσίες για τους μόλους».

Ανέφερε επίσης ότι η Επιτροπή Ασφάλειας όλων των τομέων των εργαζομένων στο λιμάνι θα συνεδριάσει αρχές Φεβρουαρίου και «θα συναντηθούμε ξανά στις 3 Μαρτίου», στο γραφείο του Γενικού Διευθυντή της Αρχής Λιμένων Κύπρου, στη Λευκωσία στις 10:00 το πρωί για μια νέα ανασκόπηση και «για να δούμε αν είμαστε ευχαριστημένοι και πως θέλουμε να τρέξουν τα πράγματα».

Η κ. Κυρίτση είπε ότι «θα είμαστε όλοι σε εγρήγορση» και ότι «δεν θέλουμε να επαναλάβουμε τις ίδιες δυσάρεστες καταστάσεις».

«Θα είμαστε σε επικοινωνία και όλοι με θετική προσέγγιση για να βελτιώσουμε τα πράγματα», κατέληξε.

Εξάλλου, ο ΓΓ ΟΜΕΠΕΓΕ - ΣΕΚ Χαράλαμπος Αυγουστή είπε στο ΚΥΠΕ ότι σήμερα έγινε η προγραμματισμένη συνάντηση και επίσκεψη στο λιμάνι της Λάρνακας με την Αρχή Λιμένων.

«Αξιολογώντας το τι έχει υλοποιηθεί από τη συμφωνία την οποία είχαμε κάνει πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων, θεωρούμε ότι είμαστε σε καλό δρόμο και ότι έχουν ξεκινήσει και υλοποιούνται αρκετά πράγματα, τα οποία ήταν και εφικτό να γίνουν μέσα σε αυτές τις πρώτες τρεις εβδομάδες».

Είπε ακόμη ότι έχει οριστεί μια νέα συνάντηση στις 3 Μαρτίου στα γραφεία της Αρχής Λιμένων στη Λευκωσία, έτσι ώστε να δούμε, όπως είπε, «ότι και τα υπόλοιπα θα υλοποιηθούν, όπως είναι τα συμφωνηθέντα προς το καλό των εργαζομένων αλλά και του λιμένα της Λάρνακας».

Ερωτηθείς κατά πόσον οδεύει προς επίλυση το όλο θέμα, ο κ. Αυγουστής απάντησε καταφατικά και πρόσθεσε ότι τα πλείστα προβλήματα έχουν επιλυθεί ή βελτιωθεί».

«Θεωρούμε και έχουμε καλή τη πίστη ότι και τα υπόλοιπα πολύ σύντομα θα επιλυθούν», πρόσθεσε.

Ο κ. Αυγουστή ζήτησε αναμονή μέχρι την επόμενη συνάντηση και εξέφρασε την ελπίδα ότι «τουλάχιστον τα θέματα ασφάλειας και υγείας του λιμανιού δεν θα είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολεί από δω και πέρα».

Πηγή: ΚΥΠΕ

Διαβάστε επίσης: Εκτός λειτουργίας φώτα τροχαίας στο Στρόβολο - Χάος στους δρόμους