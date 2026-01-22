Διευκολύνσεις στις μικρές εταιρείες κατά την υποβολή των οικονομικών τους καταστάσεων παρέχουν δύο προτάσεις νόμου που εγκρίθηκαν ομόφωνα, την Πέμπτη από την Ολομέλεια της Βουλής.

Με τις προτάσεις των Κυριάκου Χατζηγιάννη, Βουλευτή ΔΗΣΥ εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου και Νίκου Σύκα, Βουλευτή ΔΗΣΥ εκλογικής περιφέρειας Λεμεσού τροποποιείται ο περί Εταιρειών Νόμος, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα στις εταιρείες μικρού μεγέθους και στα συγκροτήματα εταιρειών μικρού μεγέθους να καταρτίζουν τις οικονομικές τους καταστάσεις με βάση τα Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για εταιρείες μικρού μεγέθους.

Επίσης αυξάνεται το όριο του καθαρού ύψους κύκλου εργασιών που πρέπει να πληρούν μεταξύ άλλων οι εταιρείες, προκειμένου να δύνανται να υποβάλλουν τις οικονομικές τους καταστάσεις σε επισκόπηση από νόμιμο ελεγκτή ή νόμιμο ελεγκτικό γραφείο, από €400.000 σε €300.000.

Καθορίζονται επίσης πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, που δύναται να εφαρμόζουν αυτές οι εταιρείες.

Όπως αναφέρθηκε κατά τη συζήτηση των προτάσεων στην Επιτροπή Εμπορίου οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες, για σκοπούς αποσυμφόρησης των εταιρειών αυτών από τη δυσανάλογη διοικητική επιβάρυνση που επωμίζονται, καθότι απαιτείται από μέρους τους να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Επισημάνθηκε ότι οι μικρές εταιρείες διαθέτουν περιορισμένους πόρους και συνεπώς αποτελεί γι’ αυτές μια δυσεπίτευκτη και δαπανηρή εργασία, προκειμένου να συμμορφωθούν με υψηλές κανονιστικές απαιτήσεις, και η πιστή συμμόρφωσή τους με τα πρότυπα αυτά, ενδεχομένως να μην είναι αναλογική ή σχετική.

Αρμόδια αρχή για τον καθορισμό των Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ορίζεται ο ΣΕΛΚ και ο Υπουργός Οικονομικών θα είναι αρμόδιος μεταξύ άλλων για την έγκριση των Προτύπων που υποβάλλονται ενώπιόν του.



Διαβάστε επίσης: Βουλή: Ενέκρινε ασφαλιστική κάλυψη στο στρατό σε περίπτωση θανάτου ή αναπηρίας





Πηγή: ΚΥΠΕ