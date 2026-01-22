Σοβαρές ζημιές υπέστη σκάφος τύπου Trimaran, το οποίο βρισκόταν αγκυροβολημένο εντός του λιμανιού της Κάτω Πάφου, ως αποτέλεσμα της έντονης θαλασσοταραχής που επικρατεί στην περιοχή τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με ανταποκριτή του ΣΙΓΜΑ.

Όπως αναφέρει ανταποκριτής του ΣΙΓΜΑ στην Πάφο, από τη χθεσινή μέρα πνέουν ισχυροί άνεμοι στα δυτικά παράλια, προκαλώντας τρικυμία και έντονο κυματισμό, με αποτέλεσμα το σκάφος να χτυπηθεί επανειλημμένα και να υποστεί εκτεταμένες φθορές.



Λόγω της κατάστασης, στο σημείο κλήθηκε γερανός, προκειμένου να ανασυρθεί το σκάφος από το νερό, πριν αυτό βυθιστεί, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία ρυμούλκησής του, ώστε να μεταφερθεί σε ασφαλές σημείο.



Εικόνες από το σημείο στο Λιμανάκι:















