Στιγμές τρόμου και μεγάλης αγωνίας έζησαν οι επιβάτες της πτήσης FR3133 της Ryanair από το Λονδίνο με προορισμό την Πάφο, το μεσημέρι της Πέμπτης, καθώς λόγω κακοκαιρίας και ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή του αεροδρομίου Πάφου, το αεροσκάφος δεν κατέστη δυνατό να προσγειωθεί και αναγκάστηκε τελικά να εκτραπεί προς το αεροδρόμιο Λάρνακας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από ανταποκριτή του ΣΙΓΜΑ στην Πάφο, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους επιχείρησε δύο φορές να προσγειωθεί στην Πάφο σε διάστημα περίπου 45 λεπτών ωστόσο οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες και οι δυνατοί πλευρικοί άνεμοι καθιστούσαν την προσέγγιση επικίνδυνη, με αποτέλεσμα να ζητηθεί και να δοθεί τελικά έγκριση για εκτροπή της πτήσης προς τη Λάρνακα.

Στην πτήση επέβαιναν κυρίως φίλαθλοι της Πάφου, οι οποίοι επέστρεφαν στην Κύπρο μετά τον αγώνα της ομάδας τους με την Τσέλσι για το Champions League.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιβάτες κάνουν λόγο για έντονη αναταραχή, δυνατές αναταράξεις και στιγμές πραγματικού φόβου μέσα στην καμπίνα.

Μαρτυρίες επιβατών αναφέρουν ότι υπήρξαν περιστατικά αδιαθεσίας, εμετών, καθώς και κρίσεις πανικού, ιδιαίτερα κατά τις δύο αποτυχημένες προσπάθειες προσγείωσης στην Πάφο.

Ευτυχώς, δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, ενώ το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Λάρνακας, όπου οι επιβάτες αποβιβάστηκαν κανονικά, δίνοντας τέλος σε ένα ιδιαίτερα αγχωτικό ταξίδι.



Βίντεο εντός του αεροπλάνου:







Η πτήση που εκτράπηκε λόγω της κακοκαιρίας:













Διαβάστε επίσης: Καταγγελία: Άφησαν ασθενή αβοήθητη μετά από επέμβαση - Βρέθηκε στο πάτωμα