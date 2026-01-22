Στη σύλληψη γνωστού επιχειρηματία προχώρησε η Αστυνομία σε σχέση με τη συμπλοκή που σημειώθηκε στη Λάρνακα το περασμένο Σάββατο, σύμφωνα με πληροφορίες.





Είναι σε εξέλιξη ευρείας κλίμακας επιχείρηση της ΑΔΕ Λαρνακας με έρευνες σε διάφορα υποστατικα στην πόλη και επαρχία Λάρνακας. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 10 πρόσωπα.

Να σημειωθεί ότι το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας διέταξε την Δευτέρα την οκταήμερη κράτηση των πέντε ατόμων που συνελήφθησαν την περασμένη Κυριακή από την Αστυνομία σε σχέση με την υπόθεση συμπλοκής και ρίψης πυροβολισμών το απόγευμα του Σαββάτου στο κέντρο της Λάρνακας.

Το ΤΑΕ Λάρνακας έλαβε πληροφορίες που φέρουν τους πέντε υπόπτους να εμπλέκονται στο επεισόδιο, με τους τέσσερις εξ αυτών να παραδέχονται πως βρίσκονταν στη σκηνή και τον πέμπτο να υποστηρίζει πως έχει άλλοθι.

Ο δικηγόρος δύο εκ των υπόπτων που τοποθετούνται στη σκηνή, έφερε ένσταση στο αίτημα για οκταήμερη κράτηση τους, υποδεικνύοντας πως βρίσκονταν τυχαία στην περιοχή και διερωτήθηκε για ποιο λόγο δεν συνελήφθησαν αυτοί που φαίνονται σε βίντεο να χτυπούν με τσεκούρι και λοστούς άλλα άτομα, καθώς και οχήματα.

Ο ανακριτής της υπόθεσης ανέφερε πως οι εξετάσεις είναι στο αρχικό στάδιο και πως αξιολογούνται κλειστά κυκλώματα και όσοι φαίνονται να διαπράττουν αδικήματα θα ανακριθούν από την Αστυνομία.

Ένσταση στην κράτησή του έφερε ο ένας εκ των υπόπτων, που έφτασε στο δικαστήριο με πατερίτσες και υποστήριξε πως δεν βρισκόταν στη σκηνή.

Η Αστυνομία, όπως αναφέρθηκε, κατέχει μαρτυρία πως άτομο κτύπησε με πατερίτσες τον ένα παραπονούμενο από τον οποίο ζητήθηκαν λεφτά για προστασία.

Σημειώνεται πως ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και δύο αδέλφια, ενώ για την υπόθεση καταζητείται και ο αδελφός τους.

Διαβάστε επίσης: Υπό οκταήμερη κράτηση οι πέντε συλληφθέντες για τα επεισόδια στη Λάρνακα



