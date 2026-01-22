Απόψε, ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με τοπικές βροχές, χωρίς να αποκλείονται και μεμονωμένες καταιγίδες στα παράλια. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει χαλάζι και αργότερα, στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους, χιονόνερο, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας.



Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού:



Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται αραιή σκόνη.



Απόψε, ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με τοπικές βροχές, χωρίς να αποκλείονται και μεμονωμένες καταιγίδες στα παράλια. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει χαλάζι και αργότερα, στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους, χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και τοπικά μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ταραγμένη και αρχικά μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 11 στα παράλια και στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα παρατηρείται παγετός.



Αύριο, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με μεμονωμένες βροχές, κυρίως το απόγευμα, στα δυτικά, στα νοτιοδυτικά και στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και τοπικά μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.



Αύριο βράδυ, ο καιρός θα καταστεί σταδιακά συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει χαλάζι και στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους, χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη.



Το Σάββατο, αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, καθώς και χιόνια στα ψηλότερα ορεινά, ωστόσο το απόγευμα αναμένεται αισθητή βελτίωση του καιρού. Την Κυριακή, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος και το απόγευμα αναμένονται μεμονωμένες βροχές στα ορεινά. Τη Δευτέρα, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ το βράδυ θα καταστεί συννεφιασμένος και ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές στα δυτικά και στα ορεινά.



Η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα το Σάββατο, ωστόσο την Κυριακή θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές, χωρίς περαιτέρω αξιόλογη μεταβολή τη Δευτέρα.

Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 19 εκατοστά.



