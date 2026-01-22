Με στόχο την καταγραφή των πραγματικών αναγκών και τη διαμόρφωση σύγχρονων, οικονομικά ισχυρών και αποτελεσματικών τοπικών αρχών προς όφελος των πολιτών, η Ένωση Δήμων Κύπρου συνεχίζει τις επαρχιακές διαβουλεύσεις, ενόψει της συζήτησης με το Υπουργείο Εσωτερικών για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση, ο κύκλος των επαρχιακών διαβουλεύσεων συνεχίστηκε με τη Λευκωσία, μετά τις συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν σε Λάρνακα, Αμμόχωστο και Πάφο.

Η Ένωση Δήμων Κύπρου προχώρησε στη διαμόρφωση συγκεκριμένων προτάσεων και θέσεων, καθώς και την επεξεργασία αντιπροτάσεων σε ζητήματα όπου διαφαίνονται οι προθέσεις της κυβέρνησης, ενόψει της διαβούλευσης με το Υπουργείο Εσωτερικών για τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στην ομιλία του κατά την επαρχιακή σύσκεψη Λευκωσίας, ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κύπρου, Ανδρέας Βύρας, τόνισε ότι η επιτυχία της μεταρρύθμισης προϋποθέτει πραγματική διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων.

Μεταξύ άλλων, έγινε αναφορά στη διαχείριση αποβλήτων και στην εφαρμογή του συστήματος «Πληρώνω όσο Πετώ», στην ψηφιακή μετάβαση μέσω του έργου «Ευαγόρας», καθώς και στη βιωσιμότητα των Δήμων και στη μόνιμη κάλυψη βασικών οικονομικών τους αναγκών.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, μέλη δημοτικών συμβουλίων, ο πρόεδρος και εκπρόσωποι του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας, τεχνοκράτες, βουλευτές και εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων.

Πηγή: ΚΥΠΕ