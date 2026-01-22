Ένα εντυπωσιακό βίντεο με το κατάλευκο τοπίο γύρω από το ξενοδοχείο Βερεγγάρια έδωσε στη δημοσιότητα η εταιρεία που το ανακαινίζει.

Σε ανάρτηση αναφέρει: «Μια σπάνια χιονόπτωση άγγιξε το Βεραγγάρια, έναν τόπο όπου η ιστορία παραμένει ζωντανή και η αποκατάσταση συνεχίζεται. Μας υπενθύμισε ότι η αληθινή ανανέωση χτίζεται με φροντίδα, χρόνο και βαθύ σεβασμό για τον τόπο».

Ζωντανεύει ο θρύλος του «Βερεγγάρια»

Με την αρμονική ένωση της παράδοσης και της σύγχρονης πολυτέλειας, το ξενοδοχείο Βερεγγάρια θα αναδειχθεί ξανά σε ένα «κόσμημα» της περιοχής, προσφέροντας μία μοναδική εμπειρία στους επισκέπτες του.

Με αυτήν την φιλόδοξη προσπάθεια, το ξενοδοχείο Βερεγγάρια ετοιμάζεται να επιστρέψει στο προσκήνιο του τουριστικού χάρτη, κερδίζοντας ξανά τους τίτλους της «βασίλισσας» και του «κοσμήματος» του Τροόδους, και ανοίγοντας νέες σελίδες στην επιτυχημένη του ιστορία. Η αναγέννησή του είναι αποτέλεσμα μιας κολοσσιαίας επένδυσης ύψους 35 εκατ. ευρώ από τον Όμιλο bbf: και τη διαχείριση της Thanos Hotels & Resorts. Η ολοκλήρωση του project αναμένεται στα μέσα του 2026.

Το Βερεγγάρια Luxury Boutique Hotel θα επαναλειτουργήσει ως ξενοδοχείο υψηλών προδιαγραφών. Θα αποτελείται από το διατηρητέο ξενοδοχείο Βερεγγάρια, με 30 δωμάτια, εκ των οποίων τα 6 θα είναι σουίτες, τα 12 connected rooms και τα υπόλοιπα 12 standard rooms, από 14 διαμερίσματα, ένα υπερσύγχρονο σπα, καθώς επίσης και 13 townhouses και 9 ανεξάρτητες επαύλεις στον περιβάλλοντα χώρο.

Οι χώροι του Βερεγγάρια

Οι εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι του Βερεγγάρια θα συνδυάζουν με αρμονικό και κομψό τρόπο το παραδοσιακό στυλ με τις μοντέρνες πινελιές, ενώ στον περιβάλλοντα χώρο θα βρίσκονται οι ανεξάρτητες επαύλεις και τα οικιστικά διαμερίσματα, τα οποία θα ακολουθούν με σεβασμό τη φυσική τοπογραφία του εδάφους, αναδεικνύοντας την ομορφιά του δασωμένου χώρου.

Η εξωτερική εμφάνιση

Η εξωτερική του εμφάνιση αποκαθίσταται, δίνοντας έμφαση στην γκρίζα πέτρα που το χαρακτηρίζει. Τα παράθυρα διατηρούνται στην αρχική τους μορφή και η στέγη ανακτά την παλαιότερη γεωμετρία της. Ωστόσο, οι αλλαγές που γίνονται είναι διακριτικές. Μόνο μερικά μπαλκόνια προστίθενται στους ορόφους, δίνοντας έναν αέρα φρεσκάδας στο κτίριο. Στο ισόγειο, προστίθενται χώροι προγεύματος και μπαρ, προσφέροντας νέες δυνατότητες χρήσης, αλλά πάντα με σεβασμό στον παραδοσιακό χαρακτήρα του κτιρίου. Τέλος, προστίθενται δύο νέα κλιμακοστάσια διαφυγής για λόγους ασφαλείας.

Το ισόγειο

Μόλις περάσετε από την είσοδο του κτιρίου, αντικρίζετε έναν κόσμο επιλογών. Μπορείτε να κατευθυνθείτε προς το εστιατόριο για μια πολυτελή γευστική εμπειρία, ή να επισκεφτείτε την καφετέρια για έναν χαλαρό καφέ. Αν προτιμάτε τα παιχνίδια, ο χώρος μπιλιάρδου είναι εκεί για εσάς. Και εάν θέλετε να χαλαρώσετε, υπάρχει ένα καθιστικό με τζάκι και αναγνωστήριο, όπου μπορείτε να απολαύσετε τον χρόνο σας με ένα καλό βιβλίο.

Τα δύο παλιά τζάκια του ξενοδοχείου ανακτώνται και αναζωογονούνται, προσφέροντας στους επισκέπτες ζεστούς και οικείους χώρους. Οι μεγάλες γυάλινες θύρες στο χώρο του προγεύματος και του μπαρ σάς επιτρέπουν να απολαμβάνετε τη θέα προς τους εξωτερικούς χώρους του ξενοδοχείου και το δάσος. Κατά τους θερινούς μήνες, αυτές οι θύρες παραμένουν ανοικτές, δημιουργώντας μια συνεχή σύνδεση μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του ισογείου.

Οι εξωτερικοί χώροι

Αλλά η μεταμόρφωση δεν σταματά εκεί. Στον χώρο όπου ήταν η παλιά πισίνα, δημιουργείται ένας μεγάλος υπαίθριος χώρος κοινωνικής συνάθροισης και δραστηριοτήτων. Εκεί, θα βρείτε τη νέα εξωτερική πισίνα, άνετους καθιστικούς χώρους, έναν εξωτερικό χώρο για γεύματα καθώς και ένα μπαρ. Αυτός ο σημαντικός χώρος λειτουργεί σαν μια μεγάλη εξέδρα που σας επιτρέπει να απολαμβάνετε τη θέα προς το δάσος και να αισθάνεστε πλήρως συνδεδεμένοι με τη φύση.

Το σπα

Κάτω από το κυρίως επίπεδο του κτιρίου, αναπτύσσεται ένα πολυτελές σπα που προσφέρει αναζωογόνηση και χαλάρωση. Εκεί θα βρείτε μια μεγάλη θερμαινόμενη πισίνα, γυμναστήριο, χώρο yoga, χώρους massage, sauna, jacuzzi και εκτενείς εξωτερικούς χώρους για άσκηση και χαλάρωση. Τα μεγάλα παράθυρα του spa ενώνουν τον εσωτερικό χώρο με τον υπέροχο περιβάλλοντα χώρο, προσφέροντας στους επισκέπτες μια υπέροχη θέα και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης ακριβώς μέσα στην αγκαλιά του δάσους.

Τα επόμενα δύο επίπεδα του ξενοδοχείου φιλοξενούν τις σουίτες και τα διαμερίσματα Condo. Όλες οι μονάδες διαθέτουν όλες τις σύγχρονες ανέσεις που μπορεί κανείς να επιθυμήσει σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο. Πολλές από αυτές έχουν μπαλκόνια που προσφέρουν απρόσκοπτη θέα στο δάσος και τη θάλασσα της Μόρφου και της Τυλληρίας.

Οι πύργοι

Oι εμβληματικοί πύργοι και ο κυρίαρχος πύργος πάνω από την είσοδο του κτιρίου διατηρούνται και φιλοξενούν τις πιο πολυτελείς σουίτες και διαμερίσματα Condo. Η εσωτερική αρχιτεκτονική των χώρων είναι προσεκτικά σχεδιασμένη, με φυσικά υλικά όπως το ξύλο και η πέτρα, και χρώματα αλλά και υφές που δημιουργούν μια ατμόσφαιρα χαλάρωσης και ευεξίας.

Έτσι, το κτίριο προσφέρει μια μοναδική συνδυαστική εμπειρία ανάμεσα στην πολυτέλεια και τη φύση, διατηρώντας την αρχιτεκτονική της παράδοσης και την απόλυτη άνεση.

Στον εκπληκτικό περιβάλλοντα χώρο του ξενοδοχείου αναπτύσσονται όμορφες επαύλεις, μεζονέτες και studios. Η αρχιτεκτονική διατηρεί τη χαμηλή δόμηση και σέβεται τη φυσική τοπογραφία, ενσωματώνοντας τα κτίρια αρμονικά μέσα στο δάσος. Η εταιρεία bbf: προσέχει το περιβάλλον, διασφαλίζοντας τη διατήρηση των περισσότερων δέντρων. Υπάρχουν πεζόδρομοι, κοινόχρηστοι χώροι για χαλάρωση, και χώροι στάθμευσης για την άνεση των κατοίκων.

Οι κατοικίες

Οι κατοικίες διαθέτουν μεγάλες βεράντες και αυλές, που περιβάλλονται από το δάσος. Το κοινό στυλ και τα υλικά τους συνδυάζονται αρμονικά, ενσωματώνοντάς τα στο φυσικό περιβάλλον.

