Νέες προκαταρκτικές εγκρίσεις θα αποσταλούν σε επιλαχόντες αιτητές στο πλαίσιο της 4ης Προκήρυξης του Σχεδίου Προώθησης της Ηλεκτροκίνησης, μετά την ακύρωση προκαταρκτικών εγκρίσεων δικαιούχων που δεν τήρησαν τις προβλεπόμενες προθεσμίες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, για τους δικαιούχους που είχαν λάβει προκαταρκτική έγκριση στις 5 Ιανουαρίου 2026 έχει λήξει η προθεσμία ανάρτησης ή αποστολής παραγγελίας οχήματος, όπως προβλέπεται από τον Οδηγό του Σχεδίου.

Ως αποτέλεσμα, ακυρώθηκαν οι προκαταρκτικές εγκρίσεις για όσους δεν υπέβαλαν εγκαίρως παραγγελία για καινούργια οχήματα, δεν απέστειλαν παραγγελία για μεταχειρισμένα ή δεν προσκόμισαν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Μετά τις ακυρώσεις αυτές, το Τμήμα θα προχωρήσει στην αποστολή προκαταρκτικών εγκρίσεων σε επιλαχόντες για τις κατηγορίες χορηγίας Δ5, Δ7, Δ8, Δ9 και Δ10. Συγκεκριμένα, εγκρίσεις θα σταλούν σε αιτήσεις που προέκυψαν από την κλήρωση έως ορισμένες θέσεις ανά κατηγορία, ώστε οι επιλαχόντες να μπορέσουν να υποβάλουν ή να αποστείλουν παραγγελία οχήματος εντός της νέας προθεσμίας που θα τους κοινοποιηθεί.

Για την κατηγορία Δ5, ακυρώθηκαν 23 αιτήσεις, με αποτέλεσμα να προωθηθούν προκαταρκτικές εγκρίσεις σε επιλαχόντες από τη θέση κλήρωσης 484 έως και 513.

Στην κατηγορία Δ7, επίσης ακυρώθηκαν 23 αιτήσεις και θα λάβουν προκαταρκτική έγκριση επιλαχόντες από τη θέση 58 έως 66.

Για την κατηγορία Δ8, καταγράφεται ακύρωση 23 αιτήσεων και ενεργοποιείται μία επιλαχούσα αίτηση, αυτή που κληρώθηκε στη θέση 47.

Στην κατηγορία Δ9, οι ακυρώσεις ανέρχονται σε 23 αιτήσεις και προκαταρκτική έγκριση θα σταλεί σε επιλαχόντες από τη θέση 67 έως 74.

Τέλος, για την κατηγορία Δ10, ακυρώθηκαν επίσης 23 αιτήσεις και θα λάβει προκαταρκτική έγκριση μία επιλαχούσα αίτηση, στη θέση κλήρωσης 14.

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών επισημαίνει ότι, ανάλογα με την κατηγορία χορηγίας, οι επιλαχόντες θα πρέπει να αποστείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός της χρονικής περιόδου που θα αναγράφεται στο μήνυμα της προκαταρκτικής έγκρισης.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση που και οι νέοι δικαιούχοι δεν προχωρήσουν στην υλοποίηση της έγκρισης εντός των καθορισμένων προθεσμιών, θα δοθούν εκ νέου προκαταρκτικές εγκρίσεις σε άλλους επιλαχόντες, με βάση τη σειρά κατάταξης από την κλήρωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ