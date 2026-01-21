Απίστευτη απώλεια και καταστροφή υπέστη ένας κτηνοτρόφος στο Μένοικο στην Επαρχίας Λευκωσίας.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, «προφανώς είναι μια εκτεταμένη καταστροφή και δεν είναι τόσο εύκολο να βρεις και τα στοιχεία. Η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από ένα σύστημα υγραερίου και την ηλεκτρική εγκατάσταση. Εξαπλώθηκε ταχύτατα».

Σημείωσε ότι «η επέκταση της πυρκαγιάς ήταν πολύ ραγδαία, τεράστιο θερμικό φορτίο λόγω και των υλικών που ήταν διαμορφωμένο σε αυτό το κτηνοτροφικό υποστατικό».

Η Πυροσβεστική ψάχνει τα αίτια, την ώρα που η αστυνομία αποκλείει κακόβουλη ενέργεια.

Διαβάστε επίσης: Στις φλόγες φάρμα στο Μένοικο - Κάηκαν πάνω από 1000 νεογέννητα αιγοπρόβατα