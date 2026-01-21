Ανεξέλεγκτα φαίνεται ότι δρα το οργανωμένο έγκλημα στη Λάρνακα, όπως καταδεικνύουν τα τελευταία γεγονότα που σημειώθηκαν στην πόλη.

Η κάμερα του Σίγμα βρέθηκε στην πόλη του Ζήνωνα, καταγράφοντας την ανησυχία και τον προβληματισμό των πολιτών για την κατάσταση.

Ένας πολίτης δήλωσε ότι «η εγκληματικότητα είναι μεγάλη στη Λάρνακα, φοβούμαστε να πάρουμε τα εγγόνια μας στη παραλία λόγω των αλλοδαπών. Τα χθεσινά συμβάντα φοβηθήκαμε περισσότερο γιατί ήταν κοντά στην Αστυνομία και δεν μπορούσε κανένας να επέμβει. Δύο φορές μπήκαν στο μαγαζί μου, σαν τρώγαμε μπήκαν μέσα και με λήστεψαν. Υπάρχουν οι φατριές που η Αστυνομία τους ξέρει. Δεν επεμβαίνουν».

Άλλος πολίτης τόνισε ότι «κάτι πρέπει να κάνουν. Δεν φοβάμαι για μένα αλλά για τα μωρά μου».

Ένας άλλος ανέφερε ότι «η Λάρνακα ήταν η πιο ήσυχη πόλη και τώρα έγινε η χειρότερη λόγω των παράνομων και δεν υπάρχει Κυβέρνηση να τους ελέγξει. Ο Δήμαρχος μας εχτές μίλησε πολύ ωραία. Όπως πάει, θα καταστραφεί η Λάρνακα και νιώθουμε ανασφάλεια».

«Δεν μπορούμε να κυκλοφορούμε όπως πριν, κάτι πρέπει να γίνει με την Αστυνομία», πρόσθεσε άλλος πολίτης.

Μία πολίτης σχολίασε ότι «παλιότερα ήταν καλύτερα στη Λάρνακα, πλέον δεν μπορούμε να πάμε Φοινικούδες και υπάρχουν περιοχές που τις αποφεύγουμε».