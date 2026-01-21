Έξω από τη Βουλή βρίσκονται από το πρωί αστυνομικοί – μέλη της Συντεχνίας «Ισότητα», οι οποίοι διαμαρτύρονται για τις αλλαγές που προωθούνται στα ωράρια εργασίας τους.

Σε έντονο ύφος, ο πρόεδρος της ΙΣΟΤΗΤΑΣ Νίκος Λοϊζίδης, δήλωσε, «αυτή είναι η τόλμη και η αποφασιστικότητα; Θέλεις να κάνεις κατάχρηση και υπέρβαση εξουσίας; Κάν’ το σωστά. Βάλε στην κόλλα κάτω ότι τα τμήματα της πρώτης γραμμής είναι απλοί υπάλληλοι, ότι δεν έχουν βούληση, ότι δεν έχουν δικαιώματα».

Απευθυνόμενος στην ηγεσία της Αστυνομίας, πρόσθεσε, «κύριε Αρχηγέ, έλα έξω να δεις τους αστυνομικούς σου. Είναι αυτοί που έβαλες το χέρι στην τσέπη και τους πήρες τα λεφτά. Πίσω από κάθε στολή, πίσω από κάθε αριθμό, υπάρχει ένας οικογενειάρχης, ένας άνθρωπος, μια προσωπικότητα».

Συνεχίζοντας, ο κ. Λοϊζίδης ανέφερε, «κύριε Αρχηγέ, λαμβάνετε όσα λαμβάνετε εξαιτίας όλων αυτών που εργάζονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή του κράτους. Λένε κάποιοι ότι το οργανωμένο έγκλημα θα μπει στα σπίτια μας. Εμείς, κύριε Αρχηγέ, δεν μπαίνουμε στα σπίτια μας για το οργανωμένο. Δεν βλέπουμε τις οικογένειές μας για το οργανωμένο. Όλοι είναι στον δρόμο, όλοι είναι στα δικαστήρια και στα κρατητήρια, εκεί όπου τους όρισε ο νόμος».

Διαβάστε επίσης: «Σεβαστείτε αυτούς που σας προστατεύουν»: Έξω από τη Βουλή η ΙΣΟΤΗΤΑ (vid)