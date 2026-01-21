Εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή πραγματοποιούν από τις 9 το πρωί, μέλη της Παγκύπριας Συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται για το ωράριο και τις ημεραργίες των Αστυνομικών.

Μέλη της συντεχνίας που παρατάχθηκαν έξω από τη Βουλή, κρατούν πανώ στα οποία αναγράφονται: «Σεβαστείτε αυτούς που σας προστατεύουν» και «Όχι στη μείωση ημεραργιών».

Σε ανακοίνωσή της η Συντεχνία, αναφέρει ότι στέκεται ως ασπίδα δίπλα σε κάθε μέλος του Αστυνομικού Σώματος, απέναντι στην πρωτοφανή θεσμική εκτροπή και τη χειρότερη διοικητική αυθαιρεσία που έχει βιώσει η Αστυνομία Κύπρου τα τελευταία χρόνια.

Φωτογραφίες και βίντεο από τον κινηματογραφιστή του ΣΙΓΜΑ, Νικήτα Δαλίτη.