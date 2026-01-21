Έφυγε από τη ζωή την Τρίτη, 20 Ιανουαρίου η Στέλλα Μαλλούπα, συγγραφέας και αυθεντική εκφράστρια της κυπριακής παραδοσιακής κουζίνας, αφήνοντας πίσω της ένα σπουδαίο και ανεξίτηλο πολιτιστικό αποτύπωμα.

Η Στέλλα Μαλλούπα έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από το εμβληματικό βιβλίο της «Παραδοσιακές Συνταγές του Παππού και της Γιαγιάς» (α’ και β’ τόμος) — ένα έργο ζωής που ξεπερνά την απλή καταγραφή συνταγών. Μέσα από τις σελίδες του αποτυπώνεται η φιλοσοφία, η μνήμη και ο τρόπος ζωής της κυπριακής οικογένειας. Οι δύο τόμοι αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη της λαϊκής μας παράδοσης, καθώς με απλή, κατανοητή γραφή ζωντανεύουν υλικά, εργαλεία και πρακτικές μιας άλλης εποχής.

Παράλληλα, αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό μέσα από τη συχνή παρουσία της σε πρωινές τηλεοπτικές εκπομπές, όπου παρουσίαζε κυπριακές συνταγές με αυθεντικότητα, απλότητα και έντονες λαογραφικές αναφορές, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διάδοση και διατήρηση της παραδοσιακής κουζίνας του τόπου μας.

Η ανακοίνωση της οικογένειας:

Εκοιμήθη εν Κυρίω στις 20 Ιανουαρίου η Στέλλα Μαλλούπα (Παπαδοπούλου) 79 ετών από Αργάκι Μόρφου και τέως κάτοικο Αγίου Δομετίου.

Η Εξόδιος Ακολουθία της πολυαγαπημένης μας συζύγου, μητέρας και γιαγιάς, θα τελεστεί από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στον Άγιο Δομέτιο, την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026, ώρα 12:30 και καλούμε όλους, όσοι τιμούν την μνήμη της να παραστούν

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 12:00

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Αγίου Δομετίου (Δρόμο προς Αγίους Τριμιθιάς).

Οι τεθλιμμένοι:

Σύζυγος: Χαρίλαος Μαλλούπας

Παιδιά: Τασούλα και Μιχάλης Μιχαηλίδου

Στέφανος και Λύδια Μαλλούπα

Βίκυ Μαλλούπα

Εγγόνια: Κωνσταντίνος, Στέλλα, Άντρη, Χαρά, Χάρης και Αγάθη

Παρακαλούμε όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές για τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου.

Η ανάρτηση της Χρύσως Λέφου:

Γεννημένη το 1946 στο κατεχόμενο σήμερα Αργάκι της Μόρφου, μεγάλωσε σε οικογένεια βιοπαλαιστών. Ο πατέρας της ήταν πολυτεχνίτης και η μητέρα της μαία — μια ιδιότητα που της επέτρεψε από πολύ μικρή ηλικία να έρθει σε επαφή με τις γυναίκες των χωριών και τις παραδοσιακές πρακτικές της καθημερινής ζωής. Από εκεί γεννήθηκε και η βαθιά της αγάπη για τη μαγειρική.

Όπως η ίδια αφηγούνταν, έμαθε να μαγειρεύει από παιδί, σε μια εποχή με λιγοστά υλικά αλλά περίσσια φροντίδα και εφευρετικότητα. «Όλη μου η ζωή», έλεγε συχνά, «εκτυλίχθηκε πάνω από μια κατσαρόλα ή δίπλα σε έναν φούρνο — γεμάτη γεύσεις, μυρωδιές και εμπειρίες ζωής».

Σε όλη της τη διαδρομή ταξίδεψε σχεδόν σε κάθε γωνιά της Κύπρου — από την Πιτσιλιά και τη Μαραθάσα μέχρι τη Μεσαορία, την Τηλλυρία και τα χωριά του Απόστολου Ανδρέα — συνομιλώντας με νοικοκυρές και καταγράφοντας πατροπαράδοτες συνταγές που περνούσαν από γενιά σε γενιά. Αυτή την πολύτιμη γνώση θέλησε να διασώσει και να εξελίξει μέσα από τα βιβλία της.

Η φιλοσοφία της στη μαγειρική ήταν απλή και αδιαπραγμάτευτη: χαμηλή φωτιά, υπομονή, φαντασία και σεβασμός στο υλικό. Αρχές που εφάρμοζε πιστά σε όλη της τη ζωή.

Η Στέλλα Μαλλούπα δεν υπήρξε απλώς συγγραφέας ή μαγείρισσα. Υπήρξε φορέας μνήμης· μια γυναίκα που συνέβαλε ουσιαστικά στη διατήρηση της κυπριακής πολιτιστικής κληρονομιάς. Η απώλειά της αφήνει ένα μεγάλο κενό, όμως το έργο και η παρακαταθήκη της θα συνεχίσουν να ζουν μέσα από τις κουζίνες, τα τραπέζια και τις μνήμες των ανθρώπων.

