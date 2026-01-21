Με μια λιτή και συγκινητική ανάρτηση, η σύζυγος του εκλιπόντος πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Γιώργου Βασιλείου, Ανδρούλλα Βασιλείου, εκφράζει τις ευχαριστίες της προς όσους στάθηκαν δίπλα στην οικογένεια τις δύσκολες ώρες του πένθους.

Αναφερόμενη στις «εφιαλτικές τελευταίες μέρες», η κ. Βασιλείου σημειώνει την ανάγκη να πει δημόσια ορισμένα «ευχαριστώ», απευθύνοντάς τα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στην πολιτική και θρησκευτική ηγεσία του τόπου, καθώς και στις διπλωματικές αποστολές που συμμετείχαν στο πένθος για τον θάνατο του Γιώργου Βασιλείου.

Μετά τις εφιαλτικές τελευταίες μέρες νιώθω την ανάγκη να πω ορισμένα ‘Ευχαριστω’.

Κατ´ αρχάς στο ΠΔ κ όλη τη πολιτική και θρησκευτική Ηγεσία του τόπου καθώς και τις Διπλωματικές αποστολές που συμμετείχαν στο βαρύ μας πένθος για τ θάνατο τ αγαπημένου μας Γιώργου. — Androulla Vassiliou (@VassiliouEU) January 21, 2026

