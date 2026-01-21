Καταγράφηκε και στην Κύπρο το Βόρειο Σέλας, ένα φαινόμενο που θεωρείται εξαιρετικά σπάνιο για το νησί μας.

Την σπάνια καταγραφή έκανε ο Χρήστος Μαστής, ο οποίος εξήγησε στο SigmaLive ότι το φαινόμενο δεν ήταν ορατό με το μάτι παρά μόνο σε φωτογραφίες μακράς έκθεσης.

Σημείωσε ότι η συγκεκριμένη φωτογραφία είναι τραβηγμένη με την Nikon Z6II (στα 24mm @ f/4, shutter speed 6" και ISO 6400) από έναν δρόμο από Λινου προς Πύργο Λευκωσίας το βράδυ της Δευτέρας (19/1).

Η ισχυρή ηλιακή καταιγίδα που άρχισε τη Δευτέρα να επηρεάζει τη Γη και ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα στα δίκτυα ηλεκτροδότησης και στις λειτουργίες δορυφόρων, συνοδεύτηκε από την εμφάνιση του εντυπωσιακού φαινομένου σε περιοχές όπου η θεωρείται εξαιρετικά σπάνια η καταγραφή του.

Δείτε τη φωτογραφία:

