Σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια στο κέντρο της Λάρνακας εξέφρασε ο βουλευτής του ΕΛΑΜ, Σωτήρης Ιωάννου, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο», τονίζοντας ότι η κοινωνία βρίσκεται μπροστά σε μια επαναλαμβανόμενη και επικίνδυνη πραγματικότητα, χωρίς ουσιαστικά αποτελέσματα από τα μέχρι σήμερα μέτρα.

Όπως ανέφερε, «έχουμε χάσει το μέτρημα με τις “επόμενες μέρες” μετά από κάθε επεισόδιο», σημειώνοντας ότι μετά από κάθε σοβαρό περιστατικό επανέρχεται το ίδιο ερώτημα: «ποια μέτρα θα ληφθούν και πώς θα καταφέρουμε να απεμπλακούμε από αυτή την κατάσταση, ώστε να υπάρξει επιτέλους ασφάλεια και ειρήνη στο κέντρο της πόλης».

Ο βουλευτής υπογράμμισε ότι εδώ και μήνες το κέντρο της Λάρνακας έχει ουσιαστικά «γκετοποιηθεί», με πολίτες να φοβούνται να κινηθούν ελεύθερα. «Υπάρχουν άνθρωποι που φοβούνται να περπατήσουν στο κέντρο της πόλης μας, για να το πω πολύ απλά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Σωτήρης Ιωάννου έθεσε το πρόβλημα σε δύο βασικούς άξονες. Ο πρώτος αφορά την εγκληματικότητα και το οργανωμένο έγκλημα, για το οποίο, όπως είπε, «πρέπει να υπάρξει μηδενική ανοχή». Αναφερόμενος στα πρόσφατα περιστατικά με πυροβολισμούς μέρα μεσημέρι, σημείωσε ότι «φαίνεται ξεκάθαρα πως όποια μέτρα λήφθηκαν μέχρι σήμερα δεν είναι αρκετά».

Ο δεύτερος άξονας, σύμφωνα με τον ίδιο, αφορά το μεταναστευτικό. «Δεν μπορεί κανένας να μου λέει ότι είμαι υπερβολικός ή ακραίος, όταν από τους συλληφθέντες το 100% είναι πρόσωπα αραβικής καταγωγής», δήλωσε, προσθέτοντας ότι πρόκειται για άτομα που βρίσκονται στην Κύπρο είτε με καθεστώς ασύλου είτε με άλλο καθεστώς και είχαν απασχολήσει τις Αρχές και στο παρελθόν. Όπως τόνισε, «εάν περιορίσεις τα εκτελεστικά όργανα, αυτόματα αποδυναμώνεις και τους ιθύνοντες νους πίσω από αυτές τις καταστάσεις».

Παράλληλα, άσκησε έντονη κριτική στο οργανόγραμμα της Αστυνομίας, το οποίο χαρακτήρισε «κολλημένο και στάσιμο εδώ και δεκαετίες», επισημαίνοντας ότι δεν ανταποκρίνεται ούτε στον σημερινό πληθυσμό ούτε στη σύγχρονη μορφή του εγκλήματος. «Όταν είμαστε κολλημένοι σε ένα οργανόγραμμα της εποχής που ο πληθυσμός ήταν μισό εκατομμύριο και σήμερα είμαστε σχεδόν ένα εκατομμύριο, αντιλαμβάνεστε τι πρόβλημα δημιουργείται», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ακόμη και αυτό το οργανόγραμμα δεν συμπληρώνεται πλήρως με το αναγκαίο προσωπικό.

Ο βουλευτής αναφέρθηκε και στο ζήτημα των ωραρίων των αστυνομικών, εκφράζοντας αμφιβολίες για το κατά πόσο η εφαρμογή τους οδήγησε σε περισσότερη αστυνόμευση στους δρόμους. «Εγώ προσωπικά δεν το έχω δει», σημείωσε, ενώ έθεσε και θέμα έλλειψης χώρων κράτησης, λέγοντας ότι «δεν είναι δυνατόν για σοβαρά εγκλήματα να συλλαμβάνονται άτομα και να αφήνονται ελεύθερα υπό όρους, επειδή δεν υπάρχουν χώροι στις φυλακές».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και σε παράνομα υποστατικά στα κέντρα των πόλεων, τα οποία, όπως είπε, λειτουργούν ως «κολαστήρια παράνομων ενεργειών και τόποι συγκέντρωσης ατόμων που εμπλέκονται σε τέτοιες καταστάσεις». Τόνισε ότι οι ευθύνες δε βαραίνουν μόνο την Αστυνομία ή το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αλλά και τους δήμους, τους επαρχιακούς οργανισμούς και άλλα αρμόδια τμήματα του κράτους.

Όπως αποκάλυψε, είχε αποστείλει επιστολή στον Δήμαρχο Λάρνακας, ζητώντας τη σύγκληση όλων των εμπλεκόμενων φορέων. «Εμπλέκονται το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Πρόνοιας, το Υπουργείο Μετανάστευσης, οι δήμοι, οι υγειονομικές υπηρεσίες και το Τμήμα Φορολογίας», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι απαιτείται «ένα συντονισμένο και ισχυρό πλήγμα και όχι σπασμωδικές κινήσεις».

Κλείνοντας, ο Σωτήρης Ιωάννου δήλωσε ότι το ΕΛΑΜ στηρίζει κάθε ουσιαστική νομοθετική πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και συμφωνεί με τη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης για ενίσχυση της αστυνόμευσης, επισημαίνοντας ωστόσο ότι «δεν αρκεί να βγουν αστυνομικοί στους δρόμους, πρέπει να έχουν και τα κατάλληλα εφόδια για να μπορούν να παρέχουν την ασφάλεια που απαιτούν οι πολίτες».

