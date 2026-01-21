Σύμφωνα με καταγγελία που έγινε στην Αστυνομία, γύρω στις 5.30 χθες το απόγευμα, άγνωστος άντρας χτύπησε την πόρτα λυόμενης κατοικίας σε αγροτική περιοχή, και αφού του άνοιξαν οι ένοικοι, τους έσπρωξε, ενώ προτάσσοντας μαχαίρι, έκλεψε χρηματικό ποσό και δύο κινητά τηλέφωνα.

Οι ένοικοι, ηλικίας 73 και 66 ετών, δεν τραυματίστηκαν αλλά μετέβησαν προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου εξετάστηκαν και έλαβαν εξιτήριο.

Τα κινητά τους τηλέφωνα εντοπίστηκαν στην περιοχή της κατοικίας.

O Αστυνομικός Σταθμός Αραδίππου εξετάζει υπόθεση ένοπλης ληστείας.

