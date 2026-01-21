Κατολισθήσεις πετρών και όγκων χώματος σημειώθηκαν στους πιο κάτω δρόμους στο Τρόοδος, με την Αστυνομία να συστήνει ιδιαίτερη προσοχή στους διερχόμενους οδηγούς οχημάτων:

- Πεδουλά-Κύκκου-Κάμπου

- Κύκκου-Τσακκίστρας

- Κάμπου-Ορκόντα-Ορκόντα-Κάτω Πύργου

Την ίδια ώρα, γύρω στις 6.30 το πρωί σήμερα, έχει σχηματιστεί παγετός στους πιο κάτω δρόμους, με αποτέλεσμα το οδόστρωμα να είναι επικίνδυνα ολισθηρό:

- Προδρόμου-Λεμύθου

- Προδρόμου-Πλατρών

- Κακοπετριάς-Pinewood-Πεδουλά

- Κακοπετριάς-Καρβουνά

Η Αστυνομία συστήνει προσοχή σε όσους θα διακινούνται στο οδικό δίκτυο, που καλούνται να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τα σήματα τροχαίας, για αποφυγή οδικών συγκρούσεων.

