Κατολισθήσεις πετρών και όγκων χώματος σημειώθηκαν στους πιο κάτω δρόμους στο Τρόοδος, με την Αστυνομία να συστήνει ιδιαίτερη προσοχή στους διερχόμενους οδηγούς οχημάτων:
- Πεδουλά-Κύκκου-Κάμπου
- Κύκκου-Τσακκίστρας
- Κάμπου-Ορκόντα-Ορκόντα-Κάτω Πύργου
Την ίδια ώρα, γύρω στις 6.30 το πρωί σήμερα, έχει σχηματιστεί παγετός στους πιο κάτω δρόμους, με αποτέλεσμα το οδόστρωμα να είναι επικίνδυνα ολισθηρό:
- Προδρόμου-Λεμύθου
- Προδρόμου-Πλατρών
- Κακοπετριάς-Pinewood-Πεδουλά
- Κακοπετριάς-Καρβουνά
Η Αστυνομία συστήνει προσοχή σε όσους θα διακινούνται στο οδικό δίκτυο, που καλούνται να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τα σήματα τροχαίας, για αποφυγή οδικών συγκρούσεων.
