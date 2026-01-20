Στέγη, ανάπτυξη και ευθύνη: ο ΥΠΕΣ απαντά χωρίς ωραιοποιήσεις

Το στεγαστικό πρόβλημα βρίσκεται στο επίκεντρο του 19ου επεισοδίου του TSOUROULLIS «UNCENSORED» στο PoditCy.

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου, παρουσιάζει την στεγαστική πολιτική της κυβέρνησης και αναλύει τα σχέδια για την αντιμετώπιση του προβλήματος και την εξασφάλιση πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή στέγη. Κάνει λόγο για αναβάθμιση του ΚΟΑΓ, που ήταν και προεκλογική δέσμευση του Προέδρου της Δημοκρατίας, για απάμβλυνση της γραφειοκρατίας, στην οποία, όπως λέει, συνέβαλε και η ταχεία αδειοδότηση και στις αλλαγές σε Πολεοδομία – Κτηματολόγιο, μετά τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το νέο σύστημα διοικητικής αναδιάρθρωσης είναι πιο σύγχρονο, πιο αποτελεσματικό και πιο εύχρηστο, υποστηρίζει και σημειώνει ότι η Κυβέρνηση έδωσε εργαλεία τόσο στους ΕΟΑ, όσο και στους Δήμους, για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Παράλληλα κάνει αναφορά σε προβλήματα και στρεβλώσεις, που έχουν εντοπιστεί, όπως ότι

στο νόμο δεν καθορίζονται καθήκοντα για τους Αντιδημάρχους!

Ο κ. Ιωάννου αναφέρεται και στον εξορθολογισμό της διαχείρισης των τουρκοκυπριακών περιουσιών και τις νέες διευθετήσεις στο Μακένζι.