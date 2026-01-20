Γύρω στις 11.00 πριν το μεσημέρι σήμερα Τρίτη [20/01] καταγγέλθηκε στην Αστυνομία από τον υπεύθυνο υποστατικού στην επαρχία Πάφου ότι, εντοπίστηκε ζημιά στο υποστατικό – συγκεκριμένα σε παράθυρο και στον τοίχο παρά την είσοδο του υποστατικού, που πιθανόν προκλήθηκε από ρίψη πυροβολισμού/ ών. Στην περιοχή μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας, όπου διενεργούν εξετάσεις.

Το υποστατικό βρίσκεται στην Τίμη, οδός Ειρήνης και πρόκειται για Φυσιοθεραπευτήριο. Τις ζημιές εντόπισε ο 27χρονος ιδιοκτήτης του φυσιοθεραπευτηρίου.

Το ΤΑΕ Πάφου διερευνά.

