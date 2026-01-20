Είναι αναγκαία η υλοποίηση στοχευμένων βελτιωτικών έργων στις Φυλακές μέχρι τη μεταστέγασή τους, ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία, η ενίσχυση της ασφάλειας και η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των καταδίκων, ανέφερε την Τρίτη ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Κώστας Φυτιρής, στο πλαίσιο συνάντησης που είχε την Τρίτη με τους Διευθυντές και το επιτελείο του Τμήματος Δημοσίων Έργων, της Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας και της Διεύθυνσης των Κεντρικών Φυλακών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, στο πλαίσιο της συνάντησης τέθηκαν σαφή χρονοδιαγράμματα υλοποίησης, με στόχο τα έργα να ολοκληρωθούν εντός τριών έως έξι μηνών, το αργότερο, και ο Υπουργός έδωσε οδηγίες για συνεχή παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των έργων, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι εργασίες προχωρούν σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται πως κατά τη συνάντηση, που έγινε με στόχο τον συντονισμό και την επιτάχυνση έργων βελτίωσης στις υφιστάμενες Φυλακές, ο Υπουργός ενημέρωσε ότι το σχέδιο επέκτασης των Φυλακών έχει ακυρωθεί, καθώς έχει εξευρεθεί χώρος για την ανέγερση νέων Φυλακών.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι μέχρι τη μετεγκατάσταση είναι αναγκαία η υλοποίηση στοχευμένων βελτιωτικών έργων, ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία, η ενίσχυση της ασφάλειας και η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των καταδίκων.

Μεταξύ των έργων που προγραμματίζονται περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η ανακαίνιση των ιατρείων, η δημιουργία νέας εισόδου αποκλειστικά για το προσωπικό των Φυλακών, η ανέγερση νέας αποθήκης ιματισμού, η δημιουργία νέου ιατρείου στις Ανοικτές Φυλακές, ανέγερση νέου χώρου πλυντηρίου για τις ανάγκες των κρατουμένων, καθώς και η εφαρμογή συστήματος παρεμπόδισης χρήσης κινητών τηλεφώνων, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Παράλληλα, έχει ήδη δρομολογηθεί η προμήθεια και αξιοποίηση συστήματος ηλεκτρονικής επιτήρησης, με τη σχετική παραγγελία να έχει ολοκληρωθεί και την παράδοση του εξοπλισμού να αναμένεται από την ανάδοχη εταιρεία, ώστε να διευρυνθούν οι δυνατότητες αποφυλάκισης καταδίκων υπό όρους, με πλήρη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας

Ο Υπουργός επανέλαβε τη βούλησή του για στενή συνεργασία με όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες, με στόχο την έγκαιρη ολοκλήρωση των παρεμβάσεων και τη διασφάλιση ουσιαστικών και μετρήσιμων αποτελεσμάτων, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ