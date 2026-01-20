Παρέμβαση για το οργανωμένο έγκλημα στην Κύπρο έκανε ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης, Νίκος Κόσιης. Μιλώντας στο «Πρωτοσέλιδο», κατέθεσε τις θέσεις του για την έξαρση της εγκληματικότητας, επισημαίνοντας ότι το κράτος εξακολουθεί να αδυνατεί να θέσει υπό έλεγχο το οργανωμένο έγκλημα.

«Εάν δεν έχουμε δικούς μας ανθρώπους να εισχωρήσουμε στις φατρίες για να έχουμε πληροφόρηση από πρώτο χέρι τι σκέφτονται, πώς θα συμπεριφερθούν, έχουμε πρόβλημα», τόνισε εξαρχής, θέτοντας ως βασική προϋπόθεση την ουσιαστική διείσδυση στους εγκληματικούς κύκλους.

Παράλληλα, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις φυλακές και στον τρόπο λειτουργίας τους. «Εάν δεν αποκλείσουμε τις φυλακές να μην έχουν επαφή με τον έξω κόσμο αντιλαμβάνομαι ότι θα εναλλαχθούν κάποια μέτρα σοβαρά να μην μπορούν να επικοινωνήσουν με το μέλλον.

Ο πρώην υπουργός τόνισε ότι, «το 50-60% του οργανωμένου εγκλήματος είναι αλλοδαποί. Οι αλλοδαποί μόλις συλλαμβάνονται να ξαποστέλνονται».

Στο ίδιο πλαίσιο, υπογράμμισε την ανάγκη για ισχυρή αστυνομική παρουσία. «Η ΜΑΔΔ να έχει παρουσία, καθημερινή παρουσία στους χώρους που υπάρχει το πρόβλημα. Ξέρουμε που είναι. Ξέρουμε και ποιοι είναι. Να ανοίξουν οι λογαριασμοί τους στις τράπεζες. Να μην τους αφήνουμε ούτε ένα λεπτό να ησυχάσουν».

Κεντρικό σημείο της παρέμβασής του ήταν το οικονομικό σκέλος του οργανωμένου εγκλήματος. Τόνισε ότι πρέπει «να κλείσουμε τις πηγές από τους οποίους παίρνονται το χρήμα εκατομμύρια, δισεκατομμύρια από προστασίες και ναρκωτικά».

«Αν δεν τα καταφέρουμε να είμαστε εμείς οι αφέντες και τους κατατρέχουμε ξοπίσω έτσι τους κάνουμε χάρη».

Σημείωσε πως «πρέπει να δεχτούμε ότι δεν καταφέραμε ακόμα να βάλουμε το οργανωμένο έγκλημα υπό έλεγχο και ίσα ίσα παρουσιάζονται πράγματα που είναι πρωτάκουστα για την Κύπρο».

Συγκρίνοντας το τότε με το σήμερα, σημείωσε ότι «σήμερα έχουμε εισαγόμενο έγκλημα και είναι πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί».