Για την καταγγελία ξυλοδαρμού μαθητή της πρώτης Δημοτικού σε σχολείο στην Πάφο, μίλησε στην εκπομπή του ΣΙΓΜΑ «Μεσημέρι και Κάτι», ο Πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Γιάννος Ιωάννου.

Όπως ανέφερε, επικοινώνησε σχετικά με το περιστατικό, με την Υπουργό Παιδείας, η οποία του ανέφερε πως ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη διερεύνηση.

Τόνισε ότι η Συνομοσπονδία αναμένει τα αποτελέσματα της διερεύνησης του περιστατικού.

Σημείωσε πως οι λεπτομέρειες που έχουν κοινοποιηθεί στη Συνομοσπονδία συγκλονίζουν, τονίζοντας ότι με το πέρας της διερεύνησης, αν προκύψουν ευθύνες, αυτές θα πρέπει να αποδοθούν, καθώς οι γονείς φοβούνται τυχόν συγκάλυψη.

«Το γεγονός που μας ανησυχεί περισσότερο είναι οι ενέργειες που γίνονται από τις διευθύνουσες και να εξηγήσω. Όταν ο γονέας επισκέπτεται στο σχολείο βλέπει το παιδί του να φέρει τραύματα εμφανή και σοβαρά τραύματα και ζητά να μάθει τι έγινε, η πρώτη αντίδραση να μην είναι, «ξέρετε είναι ευθύνη του παιδιού», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι υπάρχουν πληροφορίες για το ίδιο περιστατικό από διαφορετικά παιδιά.

Μας εξοργίζει, πρόσθεσε, το γεγονός ότι ακούστηκε πως τα παιδιά ψεύδονται.

«Το να βρίσκεται ακόμη μια εκπαιδευτικός στην τάξη, η οποία αν έχει πράξει αυτά που αναφέρονται, αυτές οι λεπτομέρειες οι ανατριχιαστικές, πραγματικά ανατριχιαστικές λεπτομέρειες, τότε είναι αδικαιολόγητο», σημείωσε.