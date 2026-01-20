Την άμεση παρέμβαση της διεθνούς κοινότητας σε όσα συμβαίνουν στη Συρία για «να αποτραπεί μία ακόμη ανθρωπιστική καταστροφή εναντίον του κουρδικού λαού» ζητά το Πολιτιστικό Κέντρο Κουρδιστάν «Θεόφιλος», ενώ κάνει λόγο για πιθανή «πλημμύρα τζιχαντιστών τρομοκρατών στην περιοχή» αν πέσει η κουρδική αντίσταση στη Ράκκα, όπου κρατούνται φυλακισμένα χιλιάδες μέλη του ISIS.

Σε ανακοίνωσή του, το Κέντρο «Θεόφιλος» αναφέρει ότι οι Δυτικές Δυνάμεις («Διεθνής Συμμαχία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας») και η Τουρκία «ξεκίνησαν να πιέζουν την κουρδική πλευρά να υπογράψει συμφωνία» με τον Πρόεδρο της Συρίας, Αχμάντ Χουσεΐν αλ-Σαράα (Τζολάνι). «Παρόλο που εμείς γνωρίζαμε ότι είναι τρομοκράτης και με ιστορικό σε τζιχαντιστικές οργανώσεις, όπως η Αλ Κάιντα, η Αλ Νούσρα κ.λπ., υπογράψαμε, στις 10 Μαρτίου 2025, μια συμφωνία για ένταξη των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) στον συριακό στρατό και στη Συρία», σημειώνει.

«Η πλευρά της Δαμασκού, όμως, συνέχισε να κάνει γενοκτονίες. Αρχικά κατά των Αλεβιτών, μετά κατά των χριστιανών, μετά κατά των Δρούζων και τώρα έχει έρθει η σειρά των Κούρδων», προστίθεται. «Πάλι κάτω από την πίεση της Δύσης, ωθηθήκαμε να υπογράψουμε μία συμφωνία που προέβλεπε ότι θα υποχωρούσαμε από κάποιες περιοχές, τις οποίες και θα παραδίδαμε στην κυβέρνηση Τζολάνι», σημειώνεται.

«Παρά την καλή θέληση που έχει επιδείξει η πλευρά μας όμως, στην υποχώρησή μας αυτή, χτυπήσανε τις δυνάμεις μας πισώπλατα, με τη βοήθεια της Τουρκίας και των τουρκικών drone. Υπεγράφη και τρίτη συμφωνία, πάλι με τη μεσολάβηση των Αμερικανών, και χτες μάλιστα ανακοινώθηκε εκεχειρία. Ωστόσο, οι επιθέσεις συνεχίζονται», αναφέρει το Πολιτιστικό Κέντρο Κουρδιστάν «Θεόφιλος».

Αυτή τη στιγμή, επισημαίνει, «ο πόλεμος έχει επικεντρωθεί στην πόλη Ράκκα, γύρω από τη φυλακή Αλ-Ακτάν. Εκεί κρατούνται περίπου 2500 φυλακισμένοι τζιχαντιστές της ISIS και οι δυνάμεις μας παλεύουν με νύχια και με δόντια να κρατήσουν τη φυλακή και να αποτρέψουν την απελευθέρωσή τους. Ζητήσαμε βοήθεια, ειδικά γι’ αυτόν τον σκοπό, από τη Διεθνή Συμμαχία και πήραμε θετική απάντηση, ωστόσο εδώ και τρεις μέρες δεν έχει γίνει τίποτα», τονίζει.

«Στην πόλη Αλ-Σαντάντι γίνεται επίσης επίθεση σε φυλακή με κρατούμενους της ISIS. Χαρακτηριστικό είναι ότι η αμερικανική βάση απέχει μόλις 2 χιλιόμετρα από το σημείο και, παρόλα αυτά, δεν παρεμβαίνει», αναφέρεται. «Όλη η περιοχή κινδυνεύει. Αν οι δυνάμεις μας, που αγωνίζονται επί του παρόντος μόνες τους, δεν αντέξουν, θα δούμε μια πλημμύρα τζιχαντιστών τρομοκρατών στην περιοχή (και όχι μόνο…) και ο κουρδικός λαός θα κινδυνεύσει για μία ακόμη φορά με γενοκτονία», προστίθεται.

Καταληκτικά, το Πολιτιστικό Κέντρο Κουρδιστάν «Θεόφιλος» καλεί τη διεθνή κοινότητα, τις κυβερνήσεις, τις ανθρωπιστικές οργανώσεις, τις οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όλες τις προοδευτικές δυνάμεις και τους δημοκρατικούς πολίτες, «να υψώσουν τη φωνή τους, να αναλάβουν δράση και να παρέμβουν άμεσα, προκειμένου να σταματήσει αυτό το μακελειό και να αποτραπεί μία ακόμη ανθρωπιστική καταστροφή εναντίον του κουρδικού λαού -που το μόνο του ‘έγκλημα’ είναι ότι πολέμησε με όλες του τις δυνάμεις και με μεγάλο κόστος εναντίον της τρομοκρατίας».

Πηγή: ΚΥΠΕ