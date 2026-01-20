Το Ανώτατο Δικαστήριο δικαίωσε με χθεσινή απόφαση του την Ελένη Σωκράτους από την Πλατεία Ηρώων της Λεμεσού, και δέχτηκε ότι αυτή ήταν το πρόσωπο στο οποίο αναφερόταν το βιβλίο «Ελένη η πόρνη».

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της, Λάρη Βραχίμη, το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς της συγγραφέος του βιβλίου ότι αυτό ήταν βασισμένο στην ιστορικά κάποια άλλης άγνωστης γυναίκας.

Παράλληλα το Ανώτατο Δικαστήριο δέχτηκε ότι μεγάλο μέρος της ιστορίας που είχε παρατεθεί στο βιβλίο δεν ήταν αληθινό, αυτό όμως δεν μετάβαλλε το γεγονότος ότι το βιβλίο φωτογράφιζε την κυρία Σωκράτους και κανένα άλλο υπαρκτό πρόσωπο.

Ένα από τα ψέματα αυτά αφορούσε και τα περί υποτιθέμενου βιασμού της από τον πατέρα της, αναφορά η οποία δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα και της είχε προκαλέσει μεγάλο πόνο και ψυχική οδύνη.

Το Ανώτατο Δικαστήριο επιδίκασε στην κυρία Σωκράτους σποζημίωση ύψους 25.000 ευρώ για την παραβίαση του δικαιώματος της στην ιδιωτική ζωή.Η απόφαση είναι σημαντική αφού κάνει μια εκτεταμένη ανάλυση των αρχών που διέπουν το αστικό αδίκημα της παραβίασης της ιδιωτικής ζωή ΠΔ.

Το Ανώτατο Δικαστήριο αποδέχτηκε τη σχετική νομική ανάλυση της πλευράς της κυρίας Σωκράτους ανατρέποντας την ανάλυση του Πρωτόδικου Δικαστηρίου.

