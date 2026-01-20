Στον «πάγο» ξύπνησε σήμερα η Κύπρος, καθώς ψυχρή αέρια μάζα επηρεάζει την περιοχή.

Μιλώντας στην εκπομπή του ΣΙΓΜΑ «Πρωτοσέλιδο», ο Εκπρόσωπος του Τμήματος Μετεωρολογίας, Αντρέας Χρυσάνθου, ανέφερε ότι σήμερα το πρωί οι θερμοκρασίες ήταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Συγκεκριμένα οι θερμοκρασία ήταν στον 1 βαθμό στο εσωτερικό, στους 3-5 στα παράλια και στους -8 στη Χιονίστρα.

Σήμερα παραμένουμε σε ένα ψυχρό σκηνικό, όπως είπε, με αυξημένη ωστόσο ηλιοφάνεια.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 14 στα παράλια και στους 0 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα επικρατεί παγετός.

Όπως σημείωσε, οι θερμοκρασίες είναι 3-4 βαθμούς κάτω από τις μέσες τιμές, ενώ η ψυχρή αέρια μάζα υποχωρεί απόψε και από αύριο θα σημειωθεί αισθητή άνοδος.

Αύριο αναμένονται νεφώσεις καθώς και σκόνη στην ατμόσφαιρα, ενώ την Πέμπτη, χαμηλό βαρομετρικό που επηρεάζει την κεντρική Μεσόγειο θα επηρεάσει και την Κύπρο με τοπικές βροχές και καταιγίδες.

Την Παρασκευή τα φαινόμενα θα είναι περιορισμένα, ωστόσο, το Σάββατο νέα διαταραχή θα επηρεάσει το νησί με βροχές και καταιγίδες, ενώ δεν αποκλείονται νέες χιονοπτώσεις.