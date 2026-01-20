Τρεις επιβάτες που θα αναχωρούσαν τη Δευτέρα από το αεροδρόμιο Λάρνακας τέθηκαν υπό σύλληψη, όταν εντοπίστηκε στις αποσκευές τους μεγάλη ποσότητα καπνικών προϊόντων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων, λειτουργοί του Τμήματος στο αεροδρόμιο Λάρνακας, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, προχώρησαν χθες σε έλεγχο αποσκευών τριών αναχωρούντων επιβατών με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο.

Στις αποσκευές των 3 επιβατών ανευρέθηκαν 210 κούτες των 200 τσιγάρων (70 κούτες σε κάθε αποσκευή), οι οποίες δεν έφεραν σημάνσεις για το βλαβερό της υγείας στην Ελληνική και Τούρκικη γλώσσα, ένδειξη ότι είναι αδασμοφορολόγητα, προστίθεται.

Οι τρεις επιβάτες τέθηκαν υπό σύλληψη για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ οι αποσκευές με το περιεχόμενο τους κατασχέθηκαν.

Αργότερα αφέθηκαν ελεύθεροι, αφού έγινε αποδεκτή πρόταση τους για εξώδικο συμβιβασμό της υπόθεσης με την καταβολή ποσού €1.600 ευρώ (€4.200 ευρώ έκαστος).

Πηγή: ΚΥΠΕ

