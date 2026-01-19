Κλιμακώνει τα μέτρα η Παγκύπρια Συντεχνία Αστικών Ταξί ΠΟΑΤ, η οποία αύριο κατέρχεται σε 24ωρη απεργία από τις 6πμ μέχρι την Τετάρτη 21/01/2026 ώρα 6πμ.

Με ανακοίνωσή της, η ΠΟΑΤ, «πληροφορεί όλα τα μέλη της και μη μέλη, ότι μετά την τετράωρη στάση εργασίας που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 13/1/2026 και λόγω του ότι καμία ενέργεια και συνάντηση δεν έχει γίνει από μέρους των εμπλεκομένων φορέων, συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις μας όπως είχαμε ανακοινώσει, με 24ωρη στάση εργασίας αύριο Τρίτη 20/01/2026 από τις 6πμ μέχρι την Τετάρτη 21/01/2026 ώρα 6πμ.»

Σε περίπτωση που δεν ληφθούν υπόψη «ούτε αυτή την φορά», προειδοποιεί, θα συνεχίσουν με επ’ αόριστον απεργία από την Τρίτη 27/1/2026.

Χώροι συνάντησης των ταξί, όπως σημειώνεται, είναι στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου και στη Λεμεσό στο χώρο στάθμευσης του Ποταμού Γερμασόγειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι οδηγοί ταξί στη Λάρνακα θα συγκεντρωθούν μεταξύ 7:00-8:00 στον χώρο στάθμευσης και θα συζητήσουν και μετά θα ανέβουν στις αναχωρήσεις όπου θα αποκόψουν τη μια μόνο λωρίδα και όχι όλο το δρόμο.

Πηγή: ΚΥΠΕ