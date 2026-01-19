Θλίψη εκφράζει το Υφυπουργείο Πολιτισμού για τον θάνατο της εικαστικής δημιουργού Κούλας Σαββίδου, η οποία έφυγε από τη ζωή την Κυριακή, επισημαίνοντας ότι η Σαββίδου ήταν «μια καλλιτέχνιδα που υπηρέτησε την τέχνη της με ευαισθησία και συνέπεια».

Σε ανακοίνωσή του το Υφυπουργείο αναφέρει ότι «η Κούλα Σαββίδου υπήρξε σταθερή, αθόρυβη και ουσιαστική δύναμη της σύγχρονης κυπριακής τέχνης. Με μια πορεία που εκτεινόταν σε δεκαετίες, η Σαββίδου εργάστηκε με συνέπεια και εσωτερική πειθαρχία, καταλείποντας ένα έργο διαχρονικής ποιότητας, που συνεχίζει να συγκινεί με τη λεπτότητα και τη στοχαστικότητά του», προσθέτει.

«Γεννημένη το 1956 στο Λονδίνο και μεγαλωμένη στη Λεμεσό, η Κούλα Σαββίδου σπούδασε Πλαστικές Τέχνες στη Γαλλία, στη Σχολή Καλών Τεχνών της Λυών (École Nationale des Beaux-Arts de Lyon), όπου διαμόρφωσε το πρώτο λεξιλόγιο της καλλιτεχνικής της γλώσσας», επισημαίνει το Υφυπουργείο.

«Από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 παρουσίασε το έργο της στην Κύπρο και στο εξωτερικό, εκπροσωπώντας, κατά καιρούς, την πατρίδα της σε σημαντικές διεθνείς διοργανώσεις και εκθέσεις, όπως στην Μπιενάλε Νέων Δημιουργών Ευρώπης και Μεσογείου στη Βαρκελώνη το 1997 και στη 17η Μπιενάλε Αλεξάνδρειας για τις Μεσογειακές Χώρες το 1991», συμπληρώνει. «Έργα της βρίσκονται σήμερα στην Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Κυπριακής Τέχνης και σε ιδιωτικές συλλογές στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες, μαρτυρώντας την εμβέλεια και τη διακριτική δύναμη της δημιουργίας της», επισημαίνει.

«Η τέχνη της Κούλας Σαββίδου χαρακτηριζόταν από μια βαθιά ποιητική διάθεση. Οι μορφές της, συχνά εύθραυστες και ταυτόχρονα ανθεκτικές, μοιάζουν να κινούνται σε μια ενδιάμεση περιοχή, όπου αλληλοτέμνονται ο χρόνος, η μνήμη και η μεταμόρφωση», αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Με υλικά που φέρουν το ίχνος της αφής –γύψο, ξύλο, μέταλλο, ευρεθέντα αντικείμενα– δημιούργησε έργα που λειτουργούν ως σιωπηλές αφηγήσεις και μικροί τόποι περισυλλογής. Η δουλειά της δεν επιδίωκε τον εντυπωσιασμό· αναζητούσε, αντίθετα, την ουσία, το λεπτό πέρασμα από το Ορατό στο Άρρητο», προστίθεται.

«Όσοι τη γνώρισαν μιλούν για μια δημιουργό με ήρεμη γενναιοδωρία, για μια παρουσία που εργαζόταν με αφοσίωση και σεμνότητα, αφήνοντας το έργο της να μιλήσει με τον δικό του χαμηλόφωνο αλλά επίμονο τρόπο. Η συμβολή της στη διαμόρφωση του σύγχρονου εικαστικού τοπίου της Κύπρου υπήρξε ουσιαστική και διαρκής», υπογραμμίζεται.

«Το Υφυπουργείο Πολιτισμού αποχαιρετά με σεβασμό μια καλλιτέχνιδα που υπηρέτησε την τέχνη της με ευαισθησία και συνέπεια και εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους της και στην καλλιτεχνική κοινότητα», καταλήγει η ανακοίνωση.



Πηγή: ΚΥΠΕ