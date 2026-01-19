Συνολικά 72 προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών εντοπίστηκαν την εβδομάδα που άρχισε στις 12/01/26 εντοπίστηκαν στις αγορές διαφόρων κρατών μελών της ΕΕ και έχουν κοινοποιηθεί στο Σύστημα Safety Gate, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (ΥΠΚ).

Σύμφωνα με την Υπηρεσία καλεί τους οικονομικούς φορείς, σε περίπτωση που διαθέτουν ή έχουν διαθέσει αυτά τα προϊόντα στην αγορά, να ειδοποιήσουν άμεσα την αντίστοιχη αρμόδια αρχή.

Περαιτέρω, καλεί τους καταναλωτές σε περίπτωση που κατέχουν τα προϊόντα αυτά, όπου κρίνεται σκόπιμο, να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν, να τα επιστρέψουν στο κατάστημα, από το οποίο τα έχουν προμηθευτεί και να ενημερώσουν την αντίστοιχη αρμόδια αρχή.

Για σκοπούς ελέγχου της κυπριακής αγοράς, τα υπό αναφορά προϊόντα κατανεμήθηκαν στις αρμόδιες κυβερνητικές αρχές και συγκεκριμένα στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή 8 προϊόντα, στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών 24 προϊόντα, στο Τμήμα Περιβάλλοντος 15 προϊόντα, στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 10 προϊόντα, στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών 6 προϊόντα, στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 6 προϊόντα, στην Υπηρεσία Μεταλλείων και Λατομείων 2 προϊόντα και τις Υγειονομικές Υπηρεσίες 1 προϊόν.

Τέλος η Υπηρεσία αναφέρει ότι οι καταναλωτές μπορούν επίσης να ανατρέξουν απευθείας στην ιστοσελίδα του Safety Gate, για να αναζητήσουν όλα τα προϊόντα που έχουν κοινοποιηθεί στο σύστημα και να λάβουν σχετικές πληροφορίες ώστε να αποφύγουν τη χρήση τους, σημειώνοντας ότι η ιστοσελίδα του Safety Gate παρέχεται και στην ελληνική γλώσσα.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΔΩ

Πηγή: ΚΥΠΕ