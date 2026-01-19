Tα τελευταία δύο χρόνια, τα αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα, έχουν διπλασιαστεί, ωστόσο, παραμένουν κάποιοι οι οποίοι ακόμη αποφεύγουν στο Υφυπουργείο Τουρισμού, ανέφερε στην εκπομπή του ΣΙΓΜΑ «Μεσημέρι και Κάτι», Κωνσταντίνος Καρακόντης, Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου αυτοεξυπηρετούμενων τουριστικών καταλυμάτων.

Αυτό, τόνισε, προβληματίζει τον Σύνδεσμο ιδιαίτερα, ο οποίος έχει προχωρήσει σε αρκετές καταγγελίες παράνομων προς το Υφυπουργείο Τουρισμού.

«Κρατούμε το γεγονός ότι κοντεύουν να ξεπεράσουν τις 10.000 τα αδειδοδοτημένα καταλύματα, το οποίο είναι ένα τεράστιο ποσοστό σε σχέση με τα πόσα λειτουργούν», συμπλήρωσε.

Όπως είπε, για να εξαλειφθούν πλήρως τα παράνομα καταλύματα, θα πρέπει να δοθούν περισσότερες αρμοδιότητες στο Υφυπουργείο Τουρισμού, γιατί η υφιστάμενη νομοθεσία αποτρέπει τους ελέγχους.

«Για παράδειγμα, δεν μπορεί ένας λειτουργός του Υφυπουργείου Τουρισμού να πάει να χτυπήσει την πόρτα κάποιου παράνομου και να μπει μέσα στο σπίτι του. Απαγορεύεται αυτό το πράγμα. Οπότε αν δεν μπορεί να κάνει αυτό που είναι το πιο σημαντικό, δηλαδή να πάει να κάνει επιτόπιους ελέγχους, πρέπει να τους πιάσει μόνο από ό,τι βλέπει online», σημείωσε.

Όσον αφορά στην αύξηση των τιμών των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων, ο κ. Καρακόντης ανέφερε χαρακτηριστικά «όπως ανεβαίνουν όλα, δυστυχώς, ανεβαίνει και αυτό. Το κόστος να λειτουργήσει ένα αυτοεξυπηρετούμενο έχει αυξηθεί. Το ρεύμα έχει αυξηθεί. Το κόστος καθαριότητας έχει αυξηθεί».

Την ίδια στιγμή τόνισε ότι και τα ξενοδοχεία έχουν αυξήσει τις τιμές τους, για να ανταπεξέλθουν.

Σημείωσε ωστόσο ότι τα αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα, παραμένουν η πιο προσιτή επιλογή, ειδικά για τους Κύπριους.