Για τα μείζον προβλήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν αναφορικά με τους αερόσακους ΤΑΚΑΤΑ μίλησε στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» ο Κώστας Κώστα, βουλευτής ΑΚΕΛ και Αναπληρωτής Πρόεδρος Κοινωνικής Επιτροπής Μεταφορών.

Αρχικά, ο Κώστα τόνισε ότι το ζήτημα σχετικά με τους αερόσακους ΤΑΚΑΤΑ εξακολουθεί να υπάρχει. Πρόσθεσε ακολούθως ότι οι προβληματικοί αερόσακοι δημιούργησαν περαιτέρω προβλήματα εκτός της μεγάλης επικινδυνότητας που κρύβουν τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα.



Χιλιάδες οικογένειες χωρίς αυτοκίνητο λόγω των ανακλήσεων

Συγκεκριμένα, ο ίδιος υπογράμμισε ότι χιλιάδες πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν κατέχουν αυτοκίνητο, λόγω των προβληματικών ΤΑΚΑΤΑ και ειδικότερα «μικρομεσαίες οικογένειες».

«Δεν μπορεί μεγάλος αριθμός κόσμου να πάει στη δουλεία του» είπε επίσης χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση με το εάν υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός αυτοκινήτων που περιέχουν αερόσακους ΤΑΚΑΤΑ ο Κώστα, έκανε λόγο ότι η Επιτροπή αναμένει από το Υπουργείο Μεταφορών να δώσει ενημέρωση με επίσημους αριθμούς.



Αδιέξοδο μεταξύ αντιπροσωπειών και ΤΟΜ

Ο ίδιος έκανε ακόμη αναφορά στο γεγονός ότι συγκεκριμένες αντιπροσωπείες αυτοκινήτων δεν κλείνουν ραντεβού για ανάκληση σε πολίτες και ακολούθως παραπέμπονται στο ΤΟΜ. Στη συνέχεια ανάφερε ότι το «ΤΟΜ λέει ότι δεν μπορώ να κάνω κάτι και τους επιστρέψει πίσω στις αντιπροσωπείες». Ο Κώστα υπογράμμισε επίσης τη μεγάλη χρονική περίοδο για να ανακληθεί κάποιο αυτοκίνητο.

Ο Κώστα έκανε επίσης αναφορά σε μια άλλη παράμετρο που δυσχεραίνει τη κατάσταση ακόμη περισσότερο. «Στάλθηκαν οι ειδοποιήσεις για να μην ανανεώνονται οι αριθμοί κυκλοφορίας. Δεν μπορούν να ανανεώσουν».



Καθοριστικός ο ρόλος της Βουλής και των αποκαλύψεων

«Αν δεν ήταν η Βουλή και οι φοβερές πιέσεις και αποκαλύψεις τη Μαρίας Λούη» όπως και μερικών άλλων σημαντικών σχετικών προσώπων, ο ίδιος τόνισε ότι «δεν θα προχωρούσε όλη αυτή η αλυσίδα ενημέρωσης».

Επίσης, ο ίδιος έκανε ιδιαίτερη αναφορά σε ανακοίνωση του 2025 που περιέχει τα ίδια στοιχεία με άλλη ανακοίνωση του έτους 2026, σχετικά με άλλες ανακλήσεις συγκεκριμένων αυτοκινήτων. Αναφερόμενος στην ανακοίνωση έθεσε το ερώτημα και το προβληματισμό του με ενδεχόμενο μη πραγματοποίησης συγκεκριμένων διαβημάτων που περιέχονται.





