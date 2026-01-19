Διαμαρτυρία πραγματοποίησαν εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη λατομική περιοχή Ξυλοφάγου, εκφράζοντας εκ νέου τη δυσαρέσκειά τους για τη συνεχιζόμενη μη εξέταση της αίτησής τους για επέκταση της λατομικής ζώνης.

Την ίδια ώρα, κινητοποίηση έγινε και από τους ψαράδες του αλιευτικού καταφυγίου Ξυλοφάγου, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η τακτική λειτουργία του πεδίου βολής οδηγεί κάθε μήνα σε δραστική μείωση του εισοδήματός τους.

Σε ένδειξη διαμαρτυρίας προχώρησαν σε συμβολικό κλείσιμο του πεδίου βολής των Βρετανικών Βάσεων.

Διαμαρτυρία κατά των Βρετανικών Βάσεων από ψαράδες pic.twitter.com/FV81yaXout — Sigmalive (@Sigmalivecom) January 19, 2026