Σε γειτονιά της Λάρνακας σημειώθηκε χθες βράδυ ένα σοβαρό περιστατικό, το οποίο διερευνά η Αστυνομία μετά από σχετική καταγγελία.

Σύμφωνα με Αστυνομικές πηγές, τρία άτομα κατήγγειλαν ότι ένας άγνωστος άντρας προκαλούσε τρόμο στην περιοχή, κρατώντας στο χέρι είτε πιστόλι είτε ομοίωμα πιστολιού.

Φαίνεται πως νωρίτερα ο ίδιος άντρας είχε επιχειρήσει να κλέψει από όχημα και όταν έγινε αντιληπτός από κατοίκους της περιοχής, αντέδρασε απειλώντας με το όπλο.

Η Αστυνομία διεξάγει έρευνες για την υπόθεση και αναζητεί τον ύποπτο, ενώ εξετάζεται αν το αντικείμενο που κρατούσε ήταν πραγματικό όπλο ή ομοίωμα.