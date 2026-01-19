Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά στοιχεία για τη βιοποικιλότητα της Κύπρου προκύπτουν από πρόσφατη χειμερινή καταγραφή νυχτερίδων που πραγματοποίησε το Τμήμα Δασών Κύπρου στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους. Κατά την έρευνα εντοπίστηκε μεγάλη ομάδα του σπάνιου, για τα κυπριακά δεδομένα, είδους νυχτερίδας Rhinolophus euryale, γεγονός που στέλνει αισιόδοξα μηνύματα για την επιβίωσή του στο νησί.

Η καταγραφή επιβεβαιώνει, για ακόμη μία φορά, τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει το Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους ως χώρος διαχείμασης διαφόρων ειδών νυχτερίδων. Παράλληλα, αναδεικνύεται η ανάγκη αυστηρής προστασίας των φυσικών τους καταφυγίων, τα οποία είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε ανθρώπινες παρεμβάσεις και όχληση.





Ένα από τα σπανιότερα είδη της Ευρώπης

Το Rhinolophus euryale συγκαταλέγεται στα σπανιότερα σπηλαιόβια είδη νυχτερίδας στην Ευρώπη και αποτελεί ένα από τα πιο σπάνια είδη της κυπριακής πανίδας. Οι πληθυσμοί του επηρεάζονται έντονα από την απώλεια ενδιαιτημάτων και τη διατάραξη των χώρων διαμονής του. Τρέφεται κυρίως σε δασικά και αγροτικά τοπία, κυνηγώντας νυχτοπεταλούδες, ενώ χάρη στην εξειδικευμένη πτήση του μπορεί να κινείται και σε πυκνή δασική βλάστηση.

Δείκτης οικολογικής ποιότητας

Οι επιστήμονες θεωρούν το συγκεκριμένο είδος σημαντικό δείκτη οικολογικής ποιότητας, καθώς η παρουσία του συνδέεται άμεσα με υγιή οικοσυστήματα. Σύμφωνα με τη IUCN, κατατάσσεται στην κατηγορία «Σχεδόν Απειλούμενο» (Near Threatened), ενώ προστατεύεται αυστηρά από την ευρωπαϊκή Οδηγία 92/43/ΕΟΚ (Παραρτήματα ΙΙ και IV).

Μυθολογική αναφορά στο όνομα

Αξιοσημείωτο είναι ότι η ονομασία euryale προέρχεται από την Ευρυάλη της ελληνικής μυθολογίας, μία από τις Γοργόνες, προσδίδοντας και έναν συμβολικό χαρακτήρα σε ένα είδος που παραμένει σπάνιο και πολύτιμο για τη φυσική κληρονομιά της Κύπρου.





