Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε το τελευταίο 24ωρο σε συνολικά 23 περιστατικά, εκ των οποίων 10 αφορούσαν πυρκαγιές και 13 ειδικές εξυπηρετήσεις.

Στις 19:23 κλήθηκε για πυρκαγιά που ξέσπασε σε οχήματα σε υπόγειο χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας, στη Λεωφόρο Αθαλάσσης στη Λευκωσία. Από την πυρκαγιά, ιδιωτικό όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ενώ δεύτερο όχημα υπέστη ζημιές στο μπροστινό μέρος και στη βαφή. Τρίτο όχημα υπέστη ελαφριές ζημιές, επίσης στη βαφή.

Για προληπτικούς λόγους, έγινε εκκένωση της πολυκατοικίας από τους ενοίκους. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς τα μέλη της Πυροσβεστικής έκαναν χρήση σωλήνων νερού και αναπνευστικών συσκευών, ενώ ακολούθησε εξαερισμός του υπογείου με ειδική συσκευή εξαερισμού.

Στο σημείο ανταποκρίθηκαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα.

